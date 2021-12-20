世界上有那麼多人在飢餓邊緣，甚至餓死。許多人災難重重，但狗貓等寵物卻被照顧得無微不至、如此幸福。

有天經過一個高檔照顧寵物的店，名「寵物之家」。寵物之中，狗最多，寵物之家把狗當人一樣的照顧。剪毛、洗澡、做髮型、各式妝扮，醫療、寄宿、餵食，應有盡有。

我開玩笑對妻子蘇老師說，我們結婚58年，現在世界上只有妳是我最親最愛的人，妳是我的寵物，我把妳寄放在寵物之家好嗎？他們照顧會比我好很多！

寵物之家

現在世界上有10億人長期饑餓，1000萬人餓死。但是你看超市裡賣的狗食貓食，包裝、內容皆高檔，引人入勝。我這個土包子有次還以為是狗頭牌、貓頭牌的食品，拿在手上好像考慮要買的樣子。朋友笑著說，這是給狗給貓吃的，不過人拿來吃也無妨。

美國2001年出兵阿富汗，推翻神學士政權，20年後美軍倉皇撤退，神學士班師回朝。在大撤退中，英國2021年8月28日出動飛機載走最後一批英軍，飛機上載有200隻狗貓，但卻將上千名符合資格可到英國安頓的阿富汗人留下，人不如狗由此可見一斑。

想到世界上有那麼多人在飢餓邊緣，甚至餓死。許多人災難重重，但狗貓等動物卻如此幸福。人不如狗，但原因何在？細研之，狗貓卻有比人更可愛的地方。

博士養狗不結婚

有位博士朋友，位居政府高官，50已過，未婚，長像也不錯，是許多女性嚮往的對象，甚至有女孩子希望我幫她們介紹媒合。他住在大廈一樓，我問他為甚麼不選住高樓層，景觀會好很多。他說他養了兩條狗，住樓上不方便。我跟他聊到為何還不結婚？他說結婚幹甚麼？養條狗好多了。

養狗絕對沒有爭吵，忠心耿耿。每次回家，狗兒又跳又唱，親切歡迎的程度，絕非老婆所能相比。這位男士說的也是，所以他現在已年過70，仍然孤家寡人。

多年前我家也養了條小土狗，取名萬民安。每次我回家，門還沒開，還沒看到人。牠就在院子裡又蹦又叫，門一開，就往我身上爬。我摸摸牠，牠似乎也覺得很受用，的確比老婆親熱多了！

馬偕博士家的小白

馬偕來台灣傳教，在中法戰爭時，法軍留下四隻狗，馬偕留下兩隻一白一黑。白的取名小白，時常咬傷家畜。乃將牠送給淡水河對岸朋友，但小白有天游泳渡河返家，又叫又跳地爬到家人身上，興奮又親切。返家後又咬傷家畜，乃又將其送到遠方朋友家。

如此前後四次，愈送愈遠，但小白仍可在幾個月後，筋疲力盡的返回家門。第四次將牠送到龜山島，是絕對不可能回來的。新主人將牠和一石磨栓在一起。牠經常孤獨的看著大海的對岸，最後咬斷繩子，衝向大海，可能精疲力盡，死在海裡。一隻狗嚮往，懷念自己的家，到如此程度，真是人不如狗。

狗不嫌家窮 兒不嫌母醜

很多時候，人命不如狗命，引起諸多慨嘆，但細研之，人在很多表現上，確實比狗差。例如我們常說：狗不嫌家窮，兒不嫌母醜。主人家再窮，即使三餐不濟，狗靠出外找點野食，最後還是回到主人家看門。

但人不是，東家業務衰退，立刻跳槽，薪水高一點，立刻就向東家拜拜，即使老東家有恩於他，也是如此。人不如狗，可見一斑。

有位狗主人逝世，家裡的狗不見了，後來上墳時，在墓地發現狗在那裏守墓。狗對主人的不離不棄，實在令人欽佩不已。有位狗主人心臟病發倒地，情況危急。狗跑到鄰居家狂叫，並用雙腳撲門。鄰居知道有異，立刻去救人送醫，狗主人撿回一命，狗是救命恩人。

這樣的事例屢見不鮮，人之愛狗，開寵物之家，不是沒有原因。希望我們這些自認高智慧的人類，應多多向狗學習。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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