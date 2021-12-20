12月18日之公民投票案，有「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」等4項議題，最後不同意票全破400萬擋下。但投票率低於42%，不同意方也只略高於同意方，廢票更有逾7萬以上。

關於投票率低的原因：

一、提案與社會價值軸交集低以致選民冷漠：四大公投案多為民生議題，理工成分很多，沉默選民可能認為這些問題應盡可能交由專家決策。公投案與社會價值軸的交集低，又與大選分離，情緒動員力十分有限。至於公投綁大選這個多數人確實都不在乎，會在乎的都是熱衷政治的。這正如我當年在模擬聯合國社開會時的經驗，討論甚麼AI、基因改造的都讓我想打瞌睡，但死刑存廢或同性婚姻之類的氣氛火爆。另據時代力量在11月時所提供的公投民調當中，即顯示高達58.3%民眾認為政府並沒有提供充分資訊，自然難以認為自身需要積極出門投票。

二、硬上升至藍綠對決以致中間選民厭煩：先說藍營的部分，侯友宜在投票前刻意違逆黨意宣布不表態固然有造成陣營分裂的政治責任，甚至我認為中國國民黨應對這種山頭主義、鐵托主義的行為祭出黨紀處分。但無黨籍的核能活動家黃士修強硬的逼侯友宜表態惹怒許多中間選民。同時我聽說他跟深藍核心派系的關係不好，有些深藍因而賭氣罷投。加上一些陷入犬儒情緒的赤藍、紅統認為選舉毫無意義，大家躺平等共軍打來就好，因而不去投票。

綠營則是鋪天蓋地的釋放假訊息，把反萊豬變成反美豬，三接遷址曲解成三接停建，全都上升到抗中保台的高度，這些宣傳甚至在Dcard上的黃色小文都能看到。還動用側翼出征所有不支持「四個不同意」的公眾人物，逼迫大家表態，同時也以行政力量壓制異議，異議文章甚至被限流。而這同時也顯示綠營高度動員而反綠陣營渙散，綠營僅得出公投未過門檻又略勝的結果。台灣民眾黨立委邱臣遠提出民眾對藍綠政治動員對抗感到厭惡，不投票其實是種冷漠抗議。

不同意票僅略高於同意票之啟示：

一、綠營核心僅413萬：立法院現有四黨僅有民進黨反對第18案反萊豬公投，他們要我們吃萊豬的理由是避免我們無法加入CPTPP以及美國的印太戰略體系。我之前在陳方隅的台美關係講座就聽他們說「日韓不用吃萊豬卻與美國為盟友關係跟我們無關，我們就是弱小，別無選擇，吃萊豬才能被美國保護」。這413萬數字便可視為綠營鐵桿支持者，畢竟只有鐵桿深綠才會無條件的支持，哪怕是要自己吃毒都要討好美國爸爸。

二、反綠陣營渙散卻動員到393萬：現在綠營對藍營在整體上是絕對優勢，但是在高度動員下，核心群眾卻只贏藍營核心、赤藍、紅統核心、理性中立選民不到20萬而已。這意味著若民進黨繼續加速，一直搞停電、限電、貪腐弊案、共諜案、特權關說、打壓環保團體、縱容白左暴走，爛到連淺藍淺綠都受不了，反綠陣營在下次選舉若完全動員是能持平甚至壓倒綠營的。

（作者為中國文化大學政治學系學生）

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