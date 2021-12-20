近來，各界極度擔憂新變種病毒Omicron會讓全球疫情再度升溫，並迫使各國重啟嚴格的防疫措施，只因其傳播速度驚人，且幼童感染率大幅增加。

以南非為例，自11月26日Omicron被世界衛生組織（WHO）正式定名且列為「高度關注變異株」（VOC）後，短短兩周內單日確診數激增896％，占新增確診案例達八成以上，且突破性感染的比重偏高，而鄰近的歐洲，Omicron占新增病例比亦超過兩成；更令人驚懼的是，Omicron爆發一周後，南非5歲以下的兒童病例增幅僅次於60歲以上高齡族群，這是前所未見的現象，也難怪各國政府大為緊張。

金融市場的反應更是即時，變種病毒Omicron被定名後的首個交易日，羅素2000指數猛跌3.7％，創2月以來最大單日跌幅；即將進入需求旺季的原油價格更是出現恐慌性拋售，11月26日布蘭特原油（Brent）期貨價格也暴跌13.06％，以每桶72.72美元價格作收。

金融市場反應之所以如此劇烈，一方面是憂心疫情升溫，會削弱全球經濟成長動能；一方面是擔心若大規模疫情出現將引發民眾恐慌，使勞動參與率下滑，進而干擾供應鏈運作，導致好不容易稍見緩勢的通膨及大宗商品價格，再度走揚。尤其是國際貨幣基金（IMF）等國際機構持續上修2022年通膨預測，加以當前主要國家通膨水準多已大幅高於該國通膨目標下，如果Omicron加重疫情程度，讓各國不得不祭出更嚴格的防疫手段，造成供給面又受阻，進而大力推升通膨率，迫使各國家加快調整現有的貨幣政策，或將造成經濟與金融風險。

然而，有部分專家認為某些國家對Omicron太過恐懼，遂採取了較激進的防疫措施，且金融市場也反應過度了。因為，即便之後證實Omicron傳染力比Delta高，但目前的案例顯示，其重症比例明顯較Delta低。而且，在高收入國家二劑疫苗接種率已高的情況下，即便Omicron入侵美歐，也應不至造成醫療量能過載，甚至改變目前與病毒共存的防疫策略。更何況，感染病例年齡較低，或許也代表了目前主流疫苗確實對Omicron有一定的保護力（各國高齡與熟齡人口較早施打疫苗，且接種率普遍較高，幼齡人口多半未開放接種）。

不過，有別於Omicron問世之初的恐慌，目前國際金融市場與各國政府已較為冷靜。主要是因為12月5日美國白宮首席防疫專家佛奇指出，完整評估變種病毒Omicron嚴重程度雖仍需要數周時間，但初期研究結果顯示，其並不比Delta來得糟，有望提早取消旅遊禁令。翌日（6日），羅素2000指數即彈升2.2％、布蘭特原油期貨價格也大漲4.58％。再者，目前供應鏈受Omicron的干擾尚不嚴重，牛津大學政府管制力道指數（Government lockdown stringency index）特別觀察的10個經濟體（美、加、英、德、法、義、中、日、印度、印尼）中，僅有德國為因應Omicron而大幅提高管制力度。

問題是，就算全球有驚無險地度過本次變種病毒危機，但在「疫苗民族主義」盛行的情況下，難保未來不會出現更為凌厲的新型變種病毒株，重創全球。對此，WHO秘書長譚德塞於11月29日的特別會議中，重申「疫苗民族主義」的危險性與全球團結對抗病毒的重要性。

他表示，隨著過去幾年全球政治分歧的加深，以及多邊主義結構的磨損，許多國家在大流行初期缺乏訊息與數據的共享，阻礙了全球專家在最初期共同了解新冠病毒的概況和軌跡，並破壞全球各國的互信基礎，造成新冠病毒失控並形成全球大流行；而大流行後，個人乃至國家的自私，在個人防護裝備、疫苗技術、專有知識產權等缺乏共享，導致無法在全球範圍內挽救更多的生命。而在Omicron還未明朗前，各國對非洲採取的封鎖措施，亦是自私與破壞團結的表現。

同時，由於各國社經條件不均，在全球各國缺乏團結和分享的情況下，疫苗分配及施打都極端不平等，造成了部分地區疫苗施打率遠低於OECD國家。而本次變種病毒的爆發，或許正是因為非洲地區可應對疫情的醫衛基礎設施與資源嚴重不足，且疫苗取得與施打率皆相對低，促使病毒可以持續性的傳播與複製，最終因複製錯誤或突變而產生新型變種病毒。

值得慶幸的是，本次南非非常迅速地掌握並通報了變種病毒Omicron的資訊，讓各國可以有所警戒。在11月29日與12月16日接連兩次針對Omicron召開的G7衛生部長會議也試圖亡羊補牢，與會國家均認知到單是對較低發展地區捐獻疫苗是不夠的，G7更要協助各國建立足夠且廣泛的基因實驗室，以便未來可以在最快的時間內識別新型病毒的威脅性。如Omicron變種病毒危機能順利促使全球各國團結，尤其是掌握絕大多數資源、技術的先進國家能真正理解對抗病毒並無法獨善其身，能夠更無私地為國際抗疫作出貢獻，全球真正揮別疫情威脅的日子定然不遠，各國人民生活與經貿秩序亦能加快重回常軌。