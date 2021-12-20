美國政府最新公布一批針對中國大型高科技產業制裁名單，其中包括商用無人機、人工智慧、人臉識別、網路安全、雲端監控等企業。美國商務部指出，必須限制這些公司將美國技術用於軍事目的或侵犯人權。幾乎同時，大陸決定擴大限縮私人企業的商業活動，美國Yahoo和LinkedIn兩大型網路公司宣布停止在大陸境內的網路服務，美中高科技產業衝突持續升高。

美國顯然是在回應中國嚴管在美國證交所上市的中國大型網路公司，中國的打擊措施包括審查網路公司首次的公開募股（IPO）、提出廣泛的新規則來限制中國企業在海外上市，並出台首份《數據安全法》。美、中交相限制中國科技公司，已造成兩國各自的產業困境，但華府與北京顯然願意為此付出代價。

對於美國而言，並非第一次以道德或人權為理由，限制中國的高科技公司，並將其列入實體黑名單。華為是第一個被美國制裁的中國科技公司，是在新疆問題與維吾爾族問題爆發之前。另一家被美國進行制裁的商湯科技（SenseTime），則被指控其技術用於侵犯人權，商湯科技反駁此為沒有事實根據的指控。

美國「以人權為名」的國家安全與主權觀，在反恐戰爭歷經20年後用於中國身上。經歷今年上半年的全球產業與供應鏈的危機，除非美國及時建構出以美國為主軸的民主科技聯盟，或有能力化解正在出現的供應鏈危機，否則制裁只是傷己又傷人的「七傷拳」，並被質疑破壞全球貿易規範。

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