前空軍總司令夫人因病住院，家人不願請看護，指定空軍司令部某女性中校擔任24小時看護，該中校雖委婉表示，家中尚有2位年幼小孩需要照顧，但退將家人仍執意要求渠擔任照護。

在長官壓力下，女軍官不得不從，但是三軍總醫院畢竟是開放空間，人來人往，很快就流傳開來，因而有人將此情事訴諸媒體，連中共「環球時報」也報導此事，21世紀現代化的國軍還發生這種事，實在令人咋舌。

過去在高級長官的家中，確實會配一位軍官及駕駛，因為夫人通常兼任婦聯分會主委，參謀也就會一併處理大小事，但是隨著軍中精簡方案以及婦聯會的裁撤，軍中也再三強調「按編制用人」，早已沒有「家參」的編制。新一代的將領們，也比較注重個人隱私，家裡的事也不願勞煩「外人」，以免落人口實。

大部分將軍退伍後，都是頤養天年或含飴弄孫，林總司令已退伍廿餘年，早已不問世事，但是空軍圈子很小，每個長官之間都有著千絲萬縷的關係，基於老總司令的面子，對於一些生活上的需求，很難拒絕或推辭，通常也會竭力達成，但這次事情確實誇張，才會有人出來揭發。

其實最不應該的是該女軍官的直屬長官，面對無理的要求，應有拒絕的勇氣，他毫無指揮道德，把國家培養的中校軍官當成看護工，還給予公假，實在有損官箴。

國軍尊崇老前輩，但不可以浮濫，國防部應該好好規範，才不致使「空戰英雄」林前總司令清譽蒙塵。

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