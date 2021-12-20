四大公投結果，國民黨遭遇空前大挫敗，對二度當家的朱立倫而言，無異是重創領導威信。尤其是對於曾經當過自己副手侯友宜的動向掌握不定，必然會難逃黨內普遍的質疑聲浪，對比民進黨的齊心協力，國民黨顯得貌合神離。

縱使這是一場朝野資源不對稱的攻防戰，但公投過後的國民黨局勢，卻已開始面臨找戰犯承擔的內訌風暴。尤其，侯友宜公投選前的千字文表態，被視為是與國民黨和朱立倫不同調。因此，對於爭取連任新北市長一役，必然會遭到深藍選民的反撲，和黨內藍皮綠骨的普遍質疑。

侯友宜發表千字文的政治盤算，意在爭取中間選民的支持，未來可能走超越藍綠的第三條路線，呼喚厭倦藍綠惡鬥的一定比例之票源支持，在2024總統大選逐鹿大位。所以，此次四大公投的態度和組織動員，才顯得曖昧與消極。

至於朱立倫雖然擁有爭取2024國民黨總統黨內提名的優先出線權，但此次四項公投被完封，也凸顯出他面對黨籍地方縣市首長指揮不動和溝通協調能力的欠佳，以及政治策略的反反覆覆，對於意在角逐2024總統大位，必然要迅速收拾殘局，為明年的中二選區立委補選以及台北市中正萬華選區罷昶兩項挑戰，立下戰功，並且在黨內用人跳脫同溫層，鞏固與擴大明年六都和地方縣市首長選舉的執政版圖，做好安內攘外的團結基本功，他才能擁有躍上總統大選舞台的本錢。因此，以未來的政治發展態勢而言，朱侯終需一戰。

至於蔡英文總統與民進黨，雖然在這次四大公投解除執政危機，但這次把美豬跟萊豬混為一談的負面選舉操作策略，最後同意票與不同意票只些微差距，民進黨只是把綠軍的基本盤催出來而已，可以說是慘勝。縱然解除萊豬卡關的風暴，但美國下一步會不會乘勝追擊，要求開放基改食品進入校園，以及日本核食會不會即將叩關，恐怕是蔡政府更要謹慎處理的政策環節。

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