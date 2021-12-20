藍營公投全面潰敗，黨內批判檢討聲浪四起，侯友宜首當其衝成為眾矢之的。朱立倫站出來替其緩頰說，身為黨主席，他必須承擔責任，呼籲所有黨員同志把「戰友」找回來，「不要再去找戰犯」。

到了這個地步怪誰都沒有用了，換個角度來說，若不是侯友宜臨門一腳幫朱立倫補了黑鍋，藍營這次慘敗，黨主席脫卸得了責任嗎？侯友宜成了公投的破口，讓藍營支持者找到情緒的發洩出口，這師徒二人還真是差不多哩！朱立倫感謝侯市長都來不及了，豈會怪罪於他？

不抓戰犯也可以，但說要把｢戰友｣找回來，不要光說不練啊！個把月來，誰到凱道夜宿？誰為公投絕食？誰在淒風苦雨下嘶聲力竭吶喊....；誰又是扭扭捏捏、不甘不脆、欲語還休、不強力表態....？政黨政治豈是這樣玩的？

民進黨從上到下、從主席到牛肉場辣妹都豁出去幹。朱主席，你有看到選主席時被你撂倒的張亞中嗎，人家可沒閒著；韓國瑜雖然不在其位，卻也關心暗助；另外，高金素梅可不是國民黨員，她開著｢戰車｣高雄大街小巷跑，她累倒了你有去看過她一眼嗎？

戰敗了，「戰犯」也就不提了，但是「戰友」，還請多去關心他們，說句感謝的話！

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