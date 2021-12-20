王力宏事件，許多年輕人對它關心的程度，遠勝於四大公投。

許多記者在街頭訪問年輕人，多數答不出來四項公投是什麼碗糕，但是卻能異口同聲地聲討王力宏，似乎他對台灣的危害，遠勝過萊豬加空汙對台灣的危害。四項公投似乎與他們無關，只有老一輩的在乎，他們只緊盯著王力宏事件發展，這才是他們真正關心的八卦。

有趣的是，綠營官員出軌，譬如衛福部的幾個官員，不是外遇就是喝花酒，年輕人似乎不以為意，甚至習以為常，但是卻對王力宏的花邊新聞耿耿於懷。認真盯著每天的新聞進展，並決心以後不再聽王力宏的歌了。

我與老婆大人討論這個事件，她雖然對一向形象良好的王力宏有些失望，但是對於他前妻「不惜與汝皆亡」的報復心理也不免感傷。摧毀前夫，對她究竟有何好處？將來小孩如何面對母親眼中這樣的一個父親？

美國人離婚比例高，離婚後為了小孩，總能彼此相敬如賓，和平相處，給對方留餘地，就是為了小孩能夠健康成長。他們常對小孩說：父母離婚，不是小孩的錯，是因為父母意見相左，無法再繼續生活下去，但是父母依然是愛他們的！

為甚麼國內離婚，不能讓夫妻之間的愛恨情仇就此打住，不要讓子女活在父母彼此之間的仇恨與互相毀滅當中過一輩子？難道這就是東西方文化最大的不同？或許年輕人在關心八卦之餘，也該深思這樣的課題吧！

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