剛剛落幕的四大公投，選民們在冷天意興闌珊，導致實際投票率只有約41%，但是根據中選會的預算估計，仍編列了9.2億支出，由全體納稅人埋單。

錢花到哪去了？包括全台灣家戶數達900萬，一大張選舉公報成本10元，就要花9000萬元。選務現場的人力配置，一個投開票所以10人來簡化計算，全台1.7萬個投票所，就要17萬位工作人員，每人單日工作費用也要超過2000元。

回顧2018年縣市長投票綁定十大公投的相關人力與物力成本，總預算更是超過14億元。當年全台投開票所的血汗排隊長龍，大家仍記憶猶新。所有人耗費的巨額社會成本，包括老先生與老太太站到腳酸，以及北漂年輕人返鄉投票的漫漫長路，讓你我選民們不禁要問，投票不能更有效率嗎？

選舉勞民傷財，中選會也曾公布2018年的選舉合併公投，選民整體的「不滿意度」高達68.6%！包括投票動線規畫不滿意度 60.9%、開票速度不滿意度62.5%、開票作業不公正之比率44.2%，都讓人搖頭。

關鍵在於，5G與元宇宙時代已經來臨，台灣選舉卻跟清朝科舉一樣，還是要在紙上完成。

2017年11月，瑞士的楚格市，讓民眾透過手機下載「uPort」進行投票並上區塊鏈註記，大幅提升公正性與選務透明度。2018年的美國期中選舉，西維吉尼亞州讓海外駐軍以新創公司Voatz平台，先建立高度完整的KYC用戶資料，包括臉部自拍、指紋與虹膜掃描，投票行為則同樣是匿名完成。

在區塊鏈技術之前，愛沙尼亞的電子投票做法是，人民可以在遠端透過網路投票，但因為沒有辦法確定是不是有人在後面拿著槍逼迫投票，所以後票可以蓋前票，或者是最後再走進投票所，蓋掉原先的電子票，十多年來都沒有發生大規模爭議。

上網與上雲與上鏈，早已是21世紀的日常，你我投票行為卻都不曾改變，或者公部門的想法是不能改變？為了探討區塊鏈與人工智慧的賦能做法，由我發起與主辦，正式邁入第五屆的《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在明年1月5日舉辦，包括人工智慧的多元應用、5G與智慧城市、CBDC（央行數位貨幣）、DeFi（去中心化金融）、NFT與元宇宙等重點議題，都將是本屆峰會關注的焦點。

透過民間與新創業者的努力，台灣在區塊鏈與加密貨幣產業的發展已經不落人後，甚至在大陸監管政策「禁幣」與「禁礦」的前提下，有機會成為全球華人區塊鏈領域的發展核心。包括知名藝人周杰倫創辦的潮牌「PHANTACi」都準備發行NFT，歌手林俊傑也號召粉絲到「Decentraland」狂買虛擬土地了。關鍵在於，政府公部門不能再因循明清時代的老舊思維，要與民間攜手開創更多具有全球示範意義的新場域。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）