《論語．衛靈公》當中，孔子有一句名言：「人無遠慮，必有近憂。」意指一個群體若缺乏為長遠準備的憂患意識，不久後眼前就會有憂患的事情發生。這用來說明甫擺脫疫情的2300萬台灣人民，再適合不過。

大家不妨問一問自己，結果自己知道就好。現在你走出家門，進入路邊餐飲小店，或者便利商店、速食店時，還會不會自發性刷實聯制，留下自己的足跡紀錄？或許你每天越來越少刷了，不打緊，你絕對不是個案。而如果你還有在刷，那你很守規矩，那也不妨去注意，便利商店與餐飲小店的店員還有沒有花心神在觀察進來的客人有刷還是沒刷，依筆者觀察，恐有至少30%，甚至過半的店員，已沒有在注意此事。

這也怪不了店員，民間消費因3+11所引發的疫情遭受重創，時常是一個人當兩個人用，不可能雇用更多的人力，店員分身乏術情有可原。再加上國內長期加零，中研院病毒洩漏事件也未有進一步傳播，鬆懈似也沒啥大不了。

然而，COVID-19並不是一個「講理的病毒」，能體恤大家的防疫疲乏，鬆懈就是會挨打，3+11與桃園諾富特已證明這一點。讓人憂心的是，中央政府的投機懈怠心理又逐漸出現了，過年即將到來，大量國民回國需要隔離，政府做的不是往更多的縣市開設隔離旅館，而是推出「春節7+7隔離方案」，後七天可於自己家中隔離。

做出此決策時，Omicron（南非變種）尚未出現，然而現在傳播能力約為Delta 4.2倍（日本研究），且足以大幅削弱現有兩劑防護力的Omicron已然走出非洲，於英國、美國等歐美大國大量傳播，我國又怎麼能懷有僥倖心理？政府自豪於兩劑施打率約65%，但世界各國大部分研究都凸顯僅施打兩劑對Omicron保護力有限，第三劑也僅是防重症效果強一些，情勢不容樂觀。

日前，因應Omicron，政府開始開放滿5個月民眾施打第三劑，可謂正確決策。然5個月是否為合適之間隔時間，恐也有待商榷，國內目前有近700萬人，約佔3成國民是打兩劑AZ，兩劑AZ對Omicron效果更弱，早日讓AZ族群開打mRNA疫苗，使出近似「重打」的操作，應有一定必要性。

面對傳染力高於Delta 4.2倍的Omicron，2300萬人完全沒有樂觀的本錢，勿以為歲月靜好將永遠持續下去。外求阻隔病毒滴水不漏，內提供民眾防疫紀律、加快第三劑施打，並高價搶購次世代疫苗與特效藥物，是現在迫切該做的。

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※