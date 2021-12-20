台灣人對台積電以「護國神山」視之、形容之，有些人認為因為有台積電，歐美各國都會保護台灣，以免落入大陸手上；也因此有美國學者主張台灣應自行破壞「護國神山」的台積電設備，以威懾中共不要武力犯台。

其實，這兩種看法都誤解、也錯估了所謂「護國神山」的意義與其極限。

台積電對台灣最大的「護國」意義，除了經濟與產業上的考量外，在地緣政治上，其實就是讓歐美更重視台灣的價值，但僅止於此。若說歐美各國為了台積電而願意出兵不惜與大陸一戰，是「腦補」過頭了。

因為，台積電或許是全球最尖端的半導體製造廠，但並不是毫無替代性，別忘了還有三星、英特爾、格芯等製造商，也許技術稍遜台積電，但也是緊追其後，歐美沒有非為台積電「一戰」的動機；更何況，美、日紛紛把台積電拉去本國投資設廠，更無為半導體產能一戰的動機與可能。

至於說以威脅破壞台積電讓大陸不敢犯台，則是無知到極點。如果大陸以武力收回台灣，絕對不是為台積電的產能，因為遠遠在台積電尚未誕生時，大陸就揚言要統一了。這是出於民族意識、大一統思維的必要，絕不容許台灣分裂；更現實地看，如果台灣輕易獨立，大陸內部的民族問題將更難控制。

對大陸而言，如果能兵不血刃拿下台灣，當然是價值連城，也避免了未來統治上的仇恨與問題；但不會為了怕台積電被破壞，或是損害台灣經濟就不敢動武，相較整個大陸的量體，這個損失其實在其承受能力範圍內。

台灣應力求兩岸和平、少當美國的馬前卒，寄望靠台積電「護國」─不論是哪種護法，還真是不切實際。