四項公投國民黨全般皆墨，全黨一片譁然，親藍群眾一片愕然。筆者不敏，但覺此一結果乃屬「必然」。所以有此必然，是有以下「應然」的原因。

一、國民黨似乎忘了它已是等同於潰不成軍的在野黨，不宜急躁冒進，得隴望蜀，而宜韜光養晦，循序漸進。就以此次公投來說，就應採取「只攻一點，不及其餘」的策略，如能只攻「萊豬進口」，則或有成功的可能。

二、如何「懲前毖後」、「治病救人」，方法只有一個，叫「以敵為師」。說到以敵為師，民進黨早已著了先鞭。人家早已知道，並實踐了「革命不是請客吃飯」的道理，並徹底占領了各方面的「上層建築」；國民黨在這方面，早已落於下陳，除非另闢蹊徑，急起直追，否則就必永遠在野，甚或灰飛煙滅。

國民黨要想起死回生，就必須牢牢記住中共賴以成功的「三大法寶」，那就是「黨的建設，統一戰線，武裝鬥爭」。其中「黨的建設」，尤其是重中之重。中共在黨的建設中，採取的方針和路線，只有兩條，那就是「整風」和「批評-自我批評」，它的終極目標，就是「促進黨內的和諧和團結」。而國民黨的致命要害，恰恰就在於既不和諧，更不團結。以這樣一盤散沙和各懷鬼胎的烏合之眾，要想重返執政，不是癡人說夢嗎？

三、國民黨還須看到，中共的另一看家本領，就是善於發動「群眾運動」。中共在這方面採取的原則，也只有三條，就是「有理，有利、有節」。這次公投的失敗，就是不知道巧妙運用「有節」的結果。

中共從民國十年只有十個人參加的第一次黨代表會，不到30年，就席捲了大陸；不到50年就已「大國崛起」。靠的是什麼，我認為以下幾點，值得國民黨參考。

首先，就是要深諳「要有革命的理論，才有革命的實踐」的道理。其次就是要有「見縫插針，遇洞灌水」的本事。再來是要善於發動群眾，鼓動群眾，「小米加步槍，糧倉在前方」鼓動風潮的本事。

毛澤東曾說：「革命的道路，是曲折的，但前途是光明的。」筆者相信這句話，但卻有個前提，那就是「革命的基礎在高深的學問」，而更重要的是，要有敢於「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」的人才。試問，國民黨中間有這種像毛澤東那樣，可以犧牲自己兄弟、兒子的人才嗎？如果盡都是一些只想保有自身利益，只為自己稻粱謀的「急功近利」之徒，那就注定要永遠仰人鼻息，永遠在野苟延殘喘，直到滅亡為止了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※