美國宣布「外交抵制」北京冬奧將近兩周，果然雷聲大雨點小，除「五眼聯盟」中的英國、澳洲與加拿大加入外，歐盟及日、韓等美國重要盟邦不是不置可否就是模糊以對。這個結果拜登政府心知肚明，但「反迫害新疆人權」調子唱得太高，自我綁架不得不然。

未收一呼百諾之效

歐盟雖達成對中採取更強硬立場的共識，但各國之間仍存在許多矛盾與分歧，共識相當脆弱，指望27個成員國一致外交抵制北京冬奧是不現實的。奧地利、比利時雖決定不派官員參加，但皆以新冠防疫為由，避免將此形容為「外交抵制」。奧地利外長沙倫伯格表示，沒必要將冬奧運動賽事政治化，連五眼聯盟的紐西蘭都以疫情為由不派官員參加。

對中國不假辭色的德國新任外長貝爾伯克亦不再使用「抵制」字眼，稱德國不願過度惡化與中國的關係，在解決氣候變遷等全球挑戰上，中國仍是德國重要夥伴。法國總統馬克宏更一語道破，「外交抵制」在各國運動員仍將正常出賽的情況下，「收效甚微」。歐盟雖針對中國對立陶宛的「脅迫外交」提出「反脅迫手段」法案，但「交往」仍是歐盟對中政策主旋律，在因應中國的問題上，美國與歐盟存在溫差。

與中國大陸國家主席習近平在外交上相互奧援的俄羅斯總統普丁決定出席北京冬奧，聯合國祕書長安古特瑞斯也接受邀請，將參加開幕式。日、韓兩國對「外交抵制」態度保留。南韓總統文在寅稱「未考慮抵制北京冬季奧會」，並強調南韓一貫堅持在美韓同盟基礎之上協調發展中韓關係。

日本岸田文雄首相沒有出席北京冬奧的計畫，但極力避免直白表明立場，他認為美國並未在正式聲明中使用「外交抵制」一詞，他寧願模糊以對，以便在美、中之間保持平衡，不得罪任何一方。重視經濟問題的岸田，更著眼於和中國高度的市場依賴關係，尤其中國是日本汽車最大的銷售市場，岸田不願因安全議題與中國過度對立，造成日中關係持續滑坡，損及在中國的經濟利益，使其「新資本主義」經濟戰略遭挫。

日韓智慧小英要學

日本在疫情肆虐下舉辦東京奧運，曾飽受國際質疑與日本民意反對，但中國慷慨奧援，因而希望岸田對北京冬奧投桃報李。中國駐日本大使孔鉉佑表示，考慮到中國支持東京主辦奧運，日本應該對北京冬奧心懷善意。

對此，岸田內閣考慮不派閣僚官員出席，而以日本奧委會（JOC）主席山下泰裕協同擔任東京奧運組委主席的參議員橋本聖子或體育廳長官室伏廣治為預定的人選，與出席東奧的中國大陸國家體育總局局長苟仲文層級相當，亦符合IOC體育不涉政治的立場，在美、中兩造壓力下力求兩全其美。

日本在中國突破美國「外交包圍網」上具指標性意義，岸田若不在外交上打臉北京，應能為來年「日中關係正常化」50周年營造好的氣氛，為日本爭取到經濟利益。但背後的挑戰是如何維持拜登對岸田內閣的信任，及黨內「安倍派」等右派勢力的掣肘。

在美中對抗下，美國盟友避免在經濟與安全間顧此失彼的難度越來越高，拜登以人權為由呼籲盟國「外交抵制」北京冬奧，壓縮站隊美國的國家「經濟繁榮靠中國、安全保障靠美國」之外交操作空間。拜登政府雖極力澄清，美國無意藉美中對抗將全球帶向「新冷戰」，但實際作為卻一步一步接近新冷戰。

「外交抵制」北京冬奧似「新冷戰」的集結號，卻未收「一呼百諾」之效。美中對抗賽局的結果不僅牽動拜登對中政策的成敗，更將決定東亞「經濟靠中國、安保靠美國」的策略能否再續。此為東亞秩序穩定的關鍵，岸田文雄、文在寅了然於胸，故慎重以對，但對蔡英文或許是夏蟲語冰。