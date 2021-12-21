這篇文章的標題，是我本科時代一位已故的老師，習賢德教授在課上的一句教誨。雖然時隔已多年，但習老在說這句話時候的模樣，我依舊清晰地記得。

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今年5月21日下午，習老師突然離開了我們。在台灣這個人均期望壽命已經達到80歲以上的社會，習老師在70歲的年紀回了天家，不免讓我們世上的朋友深深為之惋惜與痛心：誰都知道，他還帶著很多夙願。相信他的案頭上，還有一大堆中國近代空軍史的研究材料，還有各類剪報等等。

我和習老師是多年的微信好友，有很多次，我看到習老師在半夜4點發的推送消息。在我們最後一次見面的時候，我特意提到了這件事，希望老師能夠好好休息。然而，長期的疲勞引發的猝疾，最後還是帶走了他。我最後還是沒能好好勸住習老師保重身體，也終究成了一樁令我心痛的憾事。

他離開後的那幾天，我在Facebook上看到了好幾篇悼念文章，很多昔日的學生紛紛分享他們上課時候聽到的「習老語錄」。透過他們的分享，一位性格狷介，對學生無比體貼的老派老師彷彿又回到大家的身邊。

至今，我對習老師最難忘的一句話，就是「這個世界上，還是需要傻子的。」

他是這樣說的，更是這樣做的。

在學問上，習老師希望學生用一股「傻勁」面對自己的學業：在他的課上，如果想要靠考前突擊、投機取巧，是無法拿到高分的。他對於學生的評價，絲毫不像現在的大部分老師，能給學生及格絕不「當掉」（台灣話中指不及格）。面對上課態度不端正的學生，他會不留情面地打出很低的分數，乃至在新聞系中，重修他課程的學生不在少數。他課後給同學佈置的閱讀資料，永遠顯得看不完。尤其是大一時，因為剛剛接觸嚴肅的學術研究，對於像馬克斯•韋伯等學術大家的著作，在閱讀時經常感到有心無力。

但是，直到現在，真正進入了學術的行當，才發現當年習老師給的嚴苛訓練，都是在給今天的自己打下了牢牢的學術研究根基，不僅僅在於治學的視野，更在於那種甘於寂寞與敢於攻堅克難的治學態度。

無怪乎，今天很多走上社會、走進學術界的同學，雖然在修習習老師的課程時，難免會有些抱怨，但早年的訓練賦予了他們面對困難的基礎和勇氣，現在無不感念當年老師的良苦用心。

我越來越感受到，相比較有天賦的同學，習老師其實更喜歡那種踏踏實實坐下來，用傻勁來面對工作和學習的那些學生。

而在生活上，習老師也無疑是個「傻子」：他自費招待了不少大陸籍的台灣空軍烈士遺屬來台祭拜，又花了很多時間和金錢，費心地招待來自大陸的訪問學者、學位生和交換生，坐上自己的商務車，到台灣的很多風景名勝留下足跡。甚至，他會將一件多年不穿，料子很好的西裝交給我這個外系修課的學生，交待答辯時一定要穿上……

他是虔誠的基督徒，在他的身上，我似乎看到了上帝的那種博愛胸懷。那種愛，純粹到近乎完全忽視經濟等各種其他要素。那種傻傻的愛，至今讓我和很多收到他幫助的人感懷不已。

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陳正書研究員（1941-2010）與上海道契。（視頻截圖）

今天，11月30日，是一位學者八十週歲的冥誕。可惜的是，十一年前，同樣是突然的疾病，他也帶著對學術的赤誠，對週遭人們的愛離開了這個世界。

他叫陳正書，是上海社會科學院歷史研究所的退休研究員。離世時，他才69歲。

他留下了30卷本《上海道契》，共計1.1萬頁，售價8萬元人民幣，名副其實的皇皇巨著。他皓首窮精參與整理的這批檔案材料，成為了研究近代上海地產經濟，乃至整個近代上海城市的社會史、文化史的重要研究資料。

十多年前，上海電視台專程採訪了陳正書研究員。在鏡頭中，這位身形瘦削、面容有些憔悴的老者，竟在數年之間於一間舊倉庫中精心探寶，從倉庫中收藏的一紙紙上海的道契文書中尋求近代上海城市發展的動力。

這些檔案，在陳正書接觸之前，已經積灰長達40年，且其中已有了些蟲害。在1991年第一次走進舊倉庫看到這批道契文書時，驚呆蓋過了好奇。上萬卷道契文書，對於上海城市史的研究者而言，既是一座巨大的史料寶礦，更是一座極難攀登的研究高峰。要對數量如此龐大的道契文書，進行系統的整理與研究，對於一位學者耗費的時間、精力甚至是健康，是可想而知的。

但是，陳正書選擇了堅守。

他說：「做研究需要磨屁股、磨意志，既然抓住了就不放手！砍了我的手都不會放。」

在這段採訪中，最令觀者動容的，莫過於陳正書身上透著的一股傻勁。面對記者的採訪，他直言自己做道契研究，實際上是為了打下一個堅實的研究基礎，這項工作總有人去做。為了建好上海史研究的高樓大廈，「我不死，誰死。」

為此，他犧牲了很多機會，比如評職稱，出刊物文章等等。一門心思紮在了這項外人看起來無比枯燥的基礎研究工作上，臻於忘我之境。最終，一卷卷《上海道契》，成為了後世學者打開上海歷史研究之門的一把把金鑰匙。

在採訪的最後，陳正書先生一再強調科學研究需要犧牲精神，直言：「（為科研獻身）的傻瓜是消滅不完的。」

兩位學者，一位是我熟識的恩師，一位是我的研究領域中公認的重要拓荒者，竟不約而同地說，「這個世界上，還是需要傻子的。」他們二人的「傻」，令我又感慨又敬佩：原來，這個世界上，真有為了理想，為了自己熱愛的事業，甘願毫無保留地奉獻自己，直到生命盡頭的「傻瓜」，正是歷史上太多太多的「傻瓜」之無私奉獻，讓人類文明不斷更新進化，所有人都受到了這些「傻瓜們」的恩澤。

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二位老師的故事，令我想起了《西遊記》中「凌雲渡」的故事：話說唐僧師徒四人歷經千難萬險，來到了靈山腳下的凌雲渡，過了這個渡口，師徒四人便可到達靈山，領取真經修得正果。但是，面對眼前滔滔江水，唐僧卻犯了難。正在這時，接引使者搖著一葉小船慢慢到來。仔細一看，這艘小船竟沒有底。

唐僧問大徒弟悟空，這艘小船能不能坐上。悟空答道：「師傅，無底的船兒好渡人啊。」

於是師徒四人登上無底船，小船一面飄曳，只見遠處留下一具屍首，那是唐僧的肉身。唐僧見到自己的屍首，初感大驚，直到悟空說道，「師傅莫怕，這個原來是你」，才知原來，坐上了這艘無底船，唐僧已脫胎換骨，超凡入聖。

我們每個人都將面臨人生的終點，在終點前，有太多難以割捨的東西：名利、情感等等，甚至是我們的肉體。在生命的盡頭，其實萬般帶不走，能夠存世的，莫過於每個人為世界所做的事。而要做這些事，對於名利的追逐等等，都是其中的掛礙。能夠超越這些掛礙，最需要的莫過於「傻勁」，那種至純至真之境。

他們的「傻勁」，就猶如佛家所言的「看破與放下」。其實在滾滾紅塵之中，能夠讓我們心累的牽掛太多太多。而在他們二人的身上，我看到了他們至純至真的對學術的投入，以及對身邊的人們毫無保留的愛。

這樣的「看破與放下」，就猶如小船沒有底一般，看似無底，實則是最堅實的底。也正如此，「無底小船」才能渡化仍在世上的我們，帶著他們對世界的愛，帶著他們對事業的不懈追求，繼續在世上努力地好好生活。

我一直相信，陳正書先生所言非虛：「這個世界傻瓜是消滅不完的」。他們的傻，大家看在眼裡，記在心裡，也會在平日的生活中帶著他們的「傻勁」，繼續好好做人，好好做事。

謹以這篇小文，追念兩位我敬重的先生，願兩位先生安息！

（陸軼雋）

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