近來網上流傳幾張美國海軍先進驅逐艦朱瓦特號（Zumwalt，DDG 1000）的照片，因為外觀鏽跡斑斑而引起議論。推測1萬4千噸的朱瓦特號因高度自動化，乘員只有147位，而較早的伯克級（Arleigh Burke）雖只有9200噸，乘員卻有380位；相對人力減少，或許是外觀整理難以盡如人意的原因。也或許目前在港排隊等待保養維護的艦艇太多，暫時還輪不到這艘2016年服役的匿蹤戰艦。真正原因為何，只有他們自己知道。

但無論出於什麼原因，作為世界最強大的海軍都不應該發生這種事。外觀鏽蝕那麼嚴重意味著對環境的控制不佳，並暗示內部可能也有鏽蝕。這幾年美國艦艇經常被拍到鏽跡斑斑的照片，也發生過幾次腐蝕漏油的事件，讓外界有螺絲鬆動的感覺。美國海軍真的螺絲鬆了嗎？

「好人理查號」的事故調查報告

戰略評估通常要冒風險，因為內部事務只有軍隊本身才知道，外部觀察者缺乏足夠資訊分析，可能判斷錯誤或淪為武斷。因此戰略研究者必須同時兼具宏觀視野與微觀視角，以見微知著的邏輯，從蛛絲馬跡中尋找徵候以求掌握全貌。我們先從美國海軍的一場縱火案談起。

2020年7月，美國海軍在聖地牙哥港改建的兩棲攻擊艦「好人理查號」（Bonhomme Richard）遭一名心懷不滿的水兵蓄意縱火。火勢延燒4天，受創嚴重，使得這艘預計起降F-35B，戰力堪比小航母的4萬噸巨艦被迫報廢，除役拆毀。

事故調查報告在今年10月20日出爐。在這份434頁的報告中，美國海軍認定，17人應負直接責任，包括艦長等多名指揮官；另17人應負間接責任，包括已退役的太平洋艦隊水面部隊指揮官等5名將領。因為，「雖然火勢是由縱火行為引發，但軍艦的折損肇因於無力撲滅火勢」。除此外，只有兩名水兵因未能有效開展消防行動而被究責。

報告指出，一名資淺水兵因為沒有聞到煙味，因此雖看到朦朧白煙卻沒有報告。大火開始延燒時，「應對措施被交付到訓練與操演不足的水兵們手上」。泡沫滅火系統沒有啟動，因為沒有人想到要按下按鈕，或者「清楚按鈕的確切位置或作用」。

不僅如此，艦上許多消防水帶失蹤或被切割，設備維護記錄是偽造的，多達87%的消防站網實際上處於失效狀態。消防隊員直到起火後2小時才開始噴水，導致情勢變糟。加上因「官僚主義」遲遲不能協調統一救火行動，終至不可收拾。

報告認為，該艦的損失明顯是可以預防的。艦長「製造了一個缺乏訓練、維護與作業標準的環境」，是直接導致這艘軍艦損失的原因。而負責官兵演訓的副艦長也應負責。簡單來說，該艦管理鬆散，紀律廢弛，整體螺絲鬆動，才會使一點火苗釀成巨禍。問題是，紀律廢弛的，只有「好人理查號」嗎？

美國水兵一向有浪漫傳統，象徵第二次世界大戰結束的經典照片，就是一名美國水兵與年輕女子在時代廣場上擁吻。相較嚴謹的陸戰隊員，海軍紀律較為鬆散是眾所周知的。海上生活枯燥乏味，只要不妨礙任務執行，適度的浪漫，例如在甲板上穿著熱帶服裝辦烤肉活動，可以提振士氣，但過於鬆散，就可能疏失而造成事故。

今年10月，海狼級的核潛艦「康乃狄克號」（Connecticut，SSN-22）在南海撞到海丘，船體嚴重受損，被迫上浮回到關島，再以浮航方式橫越太平洋回到聖地牙哥港，以進行大修。事故發生的細節，美國海軍迄未宣布，只發布聲明表示，事故本來是可以避免的，而軍方對造成事故的人員已喪失信心，因此將艦長、副艦長和首席聲納技術專員等3名高階幹部解職。這表示事件肇因於指揮層級犯了不可原諒的人為疏失。

因人為疏失而造成事故，對美軍艦艇來說並非罕見，尤其是2017年。那一年美軍第七艦隊運氣背到極點，像感染「艦瘟」一樣，發生了5次觸礁或與民船撞擊事件，而且都是巡洋艦或驅逐艦等重要的作戰艦艇，共造成17名水兵死亡或失蹤。雖然不見得每次都是海軍的錯，但第七艦隊司令因此下台，顯示高層認為在艦隊管理或紀律上是有問題的。

當然，事故頻傳，並不意味著戰力弱化；相反的，這表示經常執行任務與訓練，因此能累積更多經驗，戰力可以更強。但指揮層級出錯就不是好現象。因為他們經驗已經足夠，甚至是太多，以致開始漫不經心或者傲慢自滿。今年4月，美國海軍網站發布一張驅逐艦馬斯廷號（Mustin，DDG-89）艦長半躺著翹著腿，在菲律賓海，遠望解放軍航母遼寧艦的照片；就顯露出這種「驕兵」心態。

指揮層級鬆散，整體紀律也會鬆散，過於鬆散則易造成人為事故。因此連續不斷的人為事故，就意味著可能已經螺絲鬆了。這在以往或許還好，但現在美、中激烈競爭，美國海軍如果被懷疑螺絲鬆了，將會帶來戰略上的風險。

美國當前的印太戰略，在軍事上並不是想和中國打仗，而是嚇阻。也就是展現強大軍力與精打細算的部署，再加上盟邦的協力，嚇阻中國不敢在西太平洋蠢動。因此，如果解放軍懷疑美國海軍螺絲鬆了，不能打仗，戰爭的風險就會升高。

一把生鏽的寶刀

海軍螺絲鬆動被懷疑不能打仗，是有歷史典故的。19世紀末，大清在自強運動下建立了頗為強大的北洋艦隊，規模為亞洲第一，超過日本海軍。但日本海軍軍官東鄉平八郎參觀後，判定不能打仗。因為這位後來在對馬海峽領軍大敗沙俄艦隊的日本海軍軍神，發現艦炮上晾著水兵的衣服。一葉知秋，軍紀廢弛的軍隊無法打仗，日本海軍才敢冒險以小擊大，果然在甲午海戰中擊敗了北洋艦隊。

這故事在中國與日本，知道的人很多。不過大清水師再怎麼鬆散，當外賓參觀時還在艦炮上晾衣服？未免不合情理，因此故事有不同的版本。2009年，日本NHK播放歷史劇「坂上之雲」，描述明治維新後日本奮發圖強，國力不斷增強的過程。其中的情節是東鄉參觀完畢後，告訴後來成為他重要參謀的秋山真之，北洋水師艦船內凌亂不堪，衣物胡亂懸掛，還擠在狹窄船艙中的重要通道上吃東西，可知軍紀廢弛，如同「一把生鏽的寶刀」，給他們再好的艦船與火炮，也無法發揮強大戰力。

美國海軍也是，或者將是「一把生鏽的寶刀」嗎？這問號顯然標幟得過於聳動。美國海軍仍是全球最強大的，無庸置疑。但是相對冷戰時期的嶄新船艦與昂揚鬥志，現在則無論裝備與紀律都顯現老態。而走向藍水的解放軍海軍卻正在成長，以及累積經驗之中。令人擔心未來出現死亡交叉的可能性。美國海軍如果不能扭轉這趨勢，即便在西太平洋有再多的自由航行或聯盟演習，可信的嚇阻力仍會降低。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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