2021年12月14日，大陸國家文物局在線上召開「考古中國」新聞發布會，公布了近來對於3項漢唐時期遺產的考古成果，其中歷經多年考古的調查和論證，西漢文帝霸陵也被正式確認了。當堂弟把這則消息分享到家族群內，我們堂兄弟間對這個共同話題展開了熱烈的討論。

話說我們這支劉氏支系，正是由漢朝一世祖高祖劉邦、二世祖文帝劉恆、三世祖景帝劉啟、九世祖光武帝劉秀、十世祖廣陵思王劉荊，一直傳承到我們所屬的75代。藉由這般特殊的因緣，家族中也產出了不少「漢朝史」愛好者。

前漢在歷史上一共有15位皇帝，其中在漢惠帝劉盈崩殂後，高皇帝的正室呂太后專政時期所迎立的兩位少帝劉恭和劉弘，並不被視為漢室正統，且兩人被廢後均不知所蹤。尚有居帝位僅僅27天的昌邑王劉賀經廢黜後，貶為海昏侯，遷徙到現今江西省南昌市的封地，他的陵寢於2015年首度在南昌市被發現時，其陪葬品的豐富與精美讓人咋舌，譽為當年的六大考古新發現之一。而前漢最後一位「所謂」的皇帝孺子嬰（劉嬰），兩歲時即位為皇太子，3年之後王莽篡漢因而退位，再過15年新莽政權覆滅，劉嬰於天下大亂之際，被起義軍領袖方望立為天子，不久兵敗死於亂軍之中。

除卻前述4位，其餘11名前漢皇帝，都是安葬於都城長安（今陝西省西安市）一帶，其中9位皇帝陵都是毗鄰相依整齊有序地分布在渭河北岸的咸陽原上，僅有漢文帝劉恆的霸陵，和漢宣帝劉詢的杜陵在渭河南岸西安城區的東側和東南方，為何他們兩位的陵寢不在咸陽原的皇室主陵區之中？真正緣由已不可考。且除了漢文帝的霸陵外，含漢宣帝的杜陵在內，每一座陵區均可發現皇帝陵高大的覆斗形封土，伴以不遠處皇后陵的巨大封土（即所謂同塋異穴的規制，夫妻分別埋葬在兩個相互緊靠的墓穴中），以及受賜陪葬大臣們的陪葬墓塋。

而獨特的霸陵卻有一則千古不解之謎。原因是霸陵的陵區範圍，基本上已確定在西安東側的白鹿原一帶，歷史考古專家也成功地考證出文帝生母薄太后陵寢（薄太后原稱薄姬，先僅是高祖的嬪妃，在漢高祖過世15年後當漢文帝入主朝廷時，她才被尊為皇太后，所以漢高祖本身是與皇后呂雉合葬於長陵。），和文帝竇皇后陵寢的封土位置，可是歷兩千年來卻遍尋不著文帝陵的封土。在白鹿原區域的鳳凰嘴，卻有一座奇偉俊秀的山頭，其近似金字塔的山型對比於唐朝「依山為陵」的唐太宗昭陵之九嵕山、唐高宗乾陵之梁山、或唐玄宗泰陵之金粟山，毫無疑問地均展現出帝王陵寢磅礡的豪邁。所以千百年來的歷史專家，咸認鳳凰嘴山體之中就是漢文帝的霸陵地宮所在，而鳳凰嘴山腳下也被各朝各代樹立了「漢文帝陵」的石碑。不過弔詭的是陝西省考古人員2011年在鳳凰嘴進行大規模勘探，卻沒有發現任何人工開鑿過的痕跡。（按：依山為陵是指在大山中開鑿墓室）

江村大墓外藏坑出土的彩繪陶俑（新華社）

江村大墓與薄太后南陵出土的部分文物（新華社）

此外，許多專家學者就此認為漢文帝陵是唐朝帝陵「依山為陵」規制的啟蒙發明者，我個人卻不以為然。因為文帝的繼承人景帝劉啟之陽陵，和其後武帝劉徹之茂陵，均有覆斗形的巨大封土，如此他倆豈不甘冒大不諱違背文帝訂定的「依山為陵」祖制嗎？為此，數年前堂哥曾順道帶著堂侄兒前往白鹿原實地考察，他總覺得鳳凰嘴離文帝正室竇皇后陵的封土太遠，不盡符合夫妻同塋異穴的常理。看來我們這些身上流著文帝血脈的裔孫，對祖上的想法多少還是有些心有靈犀呀！

其後的轉機是到了2002年，有6隻原屬西漢時期的珍貴文物黑陶俑被盜，且輾轉送往美國險遭拍賣，大陸相關單位鍥而不捨地追回文物後，確認是從白鹿原江村的一座前漢時期墓穴中所竊得，考古人員於是聚焦於江村古墓，結果赫然發現這裡的地底下竟然隱藏著一座具有4條墓道，且呈「亞字型」的超級大墓，乃暫時命名為「江村大墓」，並於2019年劃定為全國重點文物保護單位。隨著更多的文物證據出土，加以其頂級的形制和超大的尺寸，大陸國家文物局方才底氣十足地宣布「江村大墓」才是漢文帝霸陵陵寢之所在，直接否定了鳳凰嘴「依山為陵」的說法。也正因為文帝陵不像其他前漢或後漢的皇帝陵都有高大的封土，從而讓這個謎團困惑了後人2000年。

由空照圖觀之，「江村大墓」向東距離竇皇后陵約800米，西南距離薄太后陵約2000米，而北距鳳凰嘴約2100米。由此推算竇皇后陵與鳳凰嘴的直線距離約在2250米左右之遙，無怪乎印證了堂哥認定鳳凰嘴不應為文帝陵的直覺。而文帝陵的不起封土，如此的簡約「薄葬」，也具體反應了漢文帝劉恆一生以簡樸孝順著稱於世，方能締造出漢初文景之治的太平盛世。至此，前漢11位皇帝位在西安附近的長眠之處均已無疑議的確定了。

談完了「地上西安，地下長安」的文化瑰寶後，同為炎劉世胄的後漢帝國也有14位皇帝。當中後漢末代皇帝獻帝劉協遜位後，貶為山陽公，逝世後葬於現今豫北地區修武縣境的禪陵。加以少帝劉懿（北鄉侯）早夭其陵墓不詳，以及另一少帝劉辯被董卓所廢且鴆殺未有建陵外，其餘11位皇帝的安息之所都是在後漢都城洛陽一帶。

後漢大體承襲前漢規制，只是帝后同穴合葬，地面封土減小，改方為園，是為圓形封土。且有鑒於前漢帝陵在新莽覆滅，烽火戰亂中被盜掘的慘痛事實，開國明君光武帝劉秀也推行薄葬，致使皇陵的辨識度更變低了。且經歷改朝換代，掘墓者眾，滄海桑田之變遷，加以史籍對於後漢皇陵方位的記載過於簡略，千年以來以訛傳訛，洛陽北邙山下的陵寢封土究竟為誰者，已產生不同見解。據說還有某處帝王陵的表層封土，因故被百姓移為他用，不復見陵寢形貌，更加深了查察的困厄。連位於黃河之濱，距離小浪底水庫不遠之處的一座帝王陵，自北宋以降，歷朝歷代立碑視作為光武帝劉秀的原陵，但現在有持另一派觀點的學者，以該處瀕臨黃河，腹地展幅有限，不足以容納過多的陪葬墓，且距離其他任何的後漢帝陵都太遠，而駁斥為原陵的說法。

冀望歷史考古專家們，能再接再厲，繼圓滿完成了前漢皇陵的系統整理，再積極挑戰將洛陽的後漢皇陵歸屬釐清，這不但可讓未解之謎底公諸於世，還原歷史真相，也讓我們劉氏後人，完成追本溯源的心願，我們熱切期待中！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】