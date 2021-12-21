天王級偶像藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆出約炮、召妓、婚外情等核彈級猛料，「蕾神之鎚」親手撕掉枕邊人幸福愛家的假面，連日來在華人世界掀起輿論撻伐，不甘寂寞的前環球時報總編胡錫進，在微博發表一篇〈台灣產瓜、台美切瓜、大陸吃瓜〉，明指王力宏是「美籍台灣人」，狠狠拋棄過去告白「我是ABC，但我還是中國人」的王力宏更顯淒涼。

胡錫進退而不休，依然扮演中國戰狼旗手，王力宏是「美籍台灣人」不是大陸籍，不僅否了王力宏的身分認同，也宣告王力宏徹底在中國的演藝事業玩完了。然而，胡錫進切割王力宏是「美籍台灣人」的說法，反讓台灣網友訕笑「台灣又『被獨立』了」。這應該不是中共所樂見的意外插曲。

相較於同因中共官媒封殺敗德的「加拿大籍」大陸偶像歌手吳奕凡，吳亦凡被逮捕時，還曾引發粉絲嗆聲「劫法場」，粉絲言之鑿鑿計算中國有500萬公安，號召5000萬粉絲「劫法場」不是什麼難事。難道在中國發展的藝人一旦出事了，果真如胡錫進狂言有大陸籍、台灣籍、美籍、加籍……之分？那又何必要求非大陸籍藝人時不時就來交心表態「我是中國人」、「我也是中國人」、「我還是中國人」？

敗德藝人傷風敗俗、違法亂紀，該法辦法辦、該封殺封殺，無須扯上藝人的身分認同，如此切割只怕在民族情感上加深傷口。胡錫進這番「切瓜論」反倒助長了「台灣又『被獨立』了」的氛圍，只能說胡錫進不懂台灣人的明白！

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