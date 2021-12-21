韓國政府16日臨時取消我政務委員唐鳳的線上演講邀請，這是唐鳳近期第2次在國際間受到的羞辱；上一次是在本月9日拜登總統主辦的「民主峰會」中，唐鳳發表演講時影像被消除。

對於韓方如此失禮粗暴，也幾近羞辱的行為，在國際社會難得一見。外交部只是用召見韓國駐台北代表部代表，表達強烈不滿的軟弱抗議，極可能「船過水無痕」，既不痛也不癢；民進黨政府應當採取更為強烈的對策才是，以免將來其他國家有樣學樣。

首先，我外交部應強烈譴責韓政府的無禮行為，要求首爾當局慎重道歉，同時召回駐韓代表。如果韓國不理不睬，則可宣布終止與韓國所有交流活動。此外，善於運用網軍的民進黨可以號召「台灣隊」，製作各種韓文譴責留言，提供網軍灌爆韓外交部及邀請單位網站。此外，我國與韓國貿易，長年以來是處於逆差狀態，若能警告韓國將停止韓貨進口，不相信首爾會相應不理。

韓國政府向來是「吃硬不吃軟」，而且有諸多前例。2016年因韓國同意美國部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德導彈），引發大陸國內強烈反韓情緒，大陸人民對韓國發起大規模抵制運動，致韓國樂天企業在大陸近百家分店幾乎全部關門。

1992年8月24日，韓國政府突然宣佈與我斷交，更強行將我國繼承自清朝，在韓國購置的大使館產等價值近20億美元資產無償轉交北京，並在24小時內驅逐我國使館人員。李登輝政府乃於同年9月宣佈與韓國斷航，禁止韓國航空器飛越台北飛航情報區，迫使韓國航機增加營運成本及飛行時間，直到2004年韓國主動提出復航要求為止。

其實蔡政府還可以針對國內以年輕人為主的「哈韓族」，號召年輕族群拒買韓貨、拒看韓劇、赴韓觀光購物，讓年輕人能夠為捍衛台灣的尊嚴作出貢獻。蔡政府團隊足智多謀，應該還有更多的錦囊妙計可以實施，切不可再像上次被拜登政府羞辱唐鳳時的裝聾作啞，毫無作為，讓我們看看蔡政府的硬骨作風。

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