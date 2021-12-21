四大公投議案全遭否決，民進黨士氣大振，想幹嘛就幹嘛，現在已經沒有任何人能抗拒得了她。

其實這次公投日本人比我們更加關注，2018年公投反對日本核食解禁，日本摸摸鼻子算了，如今美國萊豬可以進口，不啻給日本打了劑強心針，日本媒體第一時間就進行報導說，公投結果有助於台灣加入CPTPP以及重啟福島等5縣食品的進口。

用不著日本擔心，台灣執政黨早就磨刀霍霍替你們做馬前卒了。

｢亞東國會議員友好協會｣會長郭國文在公投結果出爐後當即發表言論，說反萊豬公投結果顯示國人可以接受在科學基礎和安全標準前提下進口萊豬，也象徵國人願意接受國際貿易準則的態度，以這些標準來說，「日本食品沒有不同」；民進黨立委邱志偉也幫腔說，政府一定會有方案，讓人民了解並放心，｢絕對不是核食進來｣。

日本人開心了、台灣人就等著吃核食吧！這是你們的選擇，當然，你們吃的或許不叫｢核食｣，政府一定會改個名稱叫｢日食｣，就跟｢萊豬｣變｢美豬｣一樣，是保健食品，大家安心吃吧！

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