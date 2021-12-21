今年G7外長會議首次邀請東協外長參加；美國國務卿布林肯緊接著風塵僕僕出訪印尼、泰國和馬來西亞等東協國家；中國大陸領導人習近平上月底與東協領導人共慶建立對話關係30年，並宣布與東協升級為「全面戰略夥伴關係」，作為美國「印太戰略」重要的一環，東南亞國家不可避免地成為中美戰略博弈的「夾心餅乾」。

美歐「印太戰略」遇阻

早在今年5月的G7外長會議就曾邀請印度、澳洲、汶萊等印太國家與會，本月召開的G7外長會議，除緬甸之外的東協9國外長首次集體受邀，再次顯露出G7對抗大陸與俄羅斯的明顯意圖，可以說如今的東南亞幾乎相當於冷戰時期的中東歐。

自二戰結束後，亞太區域整體秩序都是以美歐洲的規範為基礎所倡導的「自由開放秩序」。隨著大陸影響力日增，美國主導地位受到挑戰，威脅美國在亞太地區長久以來所建立的秩序，因而有歐巴馬的「亞太再平衡」戰略，及川普到拜登的「印太戰略」。

自今年下半年以來，美國拜登政府對東南亞各國展開了密集外交攻勢。拜登總統時隔4年重返東協領導人峰會，副總統、防長、商務部長接連到訪，國務卿又親自出馬，邀請東協領導人赴華盛頓參加美國與東協國家峰會，拜登政府對東南亞的重視程度遠超前任。

在美國的影響下，法、德、荷等歐洲多國紛紛加入「印太戰略」行動，歐盟發布《歐盟印太合作戰略》，G7外長會議首邀東協國家參加、德國軍艦20年來首次穿行南海等。歐洲國家加入印太戰略行動固然是為了與美國同步，平衡大陸在該地區的影響力，但也有維持自身戰略獨立性的需要，這也就導致美歐在處理印太事務時意見和立場難以統一。譬如因為屬地的存在，法國的印太政策偏向維護其「主權」且軍事色彩深厚，德國卻淡化安全領域衝突而著重地區治理。

同時，對於在東南亞的安全防務、經濟合作和地區治理三大領域何者為重，美歐並未達成明顯一致，而且也與東協各國的實際需求存在差異。譬如，布林肯提出的印太經濟架構，主要側重於數位科技、供應鏈等，歐盟則欲在該地區推行高標準的經貿合作規範。雖然美歐提出「重建美好世界」的全球基建規畫以對沖大陸的「一帶一路」倡議，但這既需要美歐提供龐大的資金和技術支持，也要求東南亞各國具備較高的現代治理水平，執行時皆會遭遇不小的困難。

南海行為準則時機迫切

東協諸國基本都是開發中國家，無論國家整體政治、經濟實力還是國防皆較為薄弱，同時部分國家與大陸還存在島礁爭議、海洋管轄權爭端，導致他們在南海問題上引入大國，尤其是美國來牽制大陸，形成「經濟靠大陸、安全靠美國」的矛盾策略。但是，東協各國又奉行大國平衡戰略，所以東協2018年與大陸首次聯合軍演，2019年又與美國首次聯合軍演，本月初還同俄羅斯首次海上聯合軍演。一方面，印尼、馬來西亞等對美、英、澳聯盟的AUKUS表示強烈不滿，另一方面越南、菲律賓近期又在爭議島礁和南海仲裁上動作頻繁。凡此種種皆表明，未來南海不會平靜，各方亟需找到有效方法管控分歧。

首先，負責任大國在相關區域內應當扮演良善治理、維護地區穩定發展的角色。正如新加坡總理李顯龍所說，「我們不希望這個區域成為競爭和衝突的地方，也不希望被迫選邊站隊。」無論是美歐還是中國大陸，都不應該加劇地區緊張局勢甚至挑起爭端，讓區域國家成為「夾心餅乾」甚至「炮灰」。

其次，中美之間應探討達成海上行為準則。據統計，今年上半年美國在大陸周邊附近海域活動逾2000次，在南海大概有500次之多，此前美軍核潛艇又在南海發生撞擊事故。因此，雙方應盡快暢通相關溝通機制，探討建立覆蓋全海域的行為準則，否則2001年的中美南海撞機事件有可能重演。

大陸與東協國家宜盡早達成「南海行為準則」。《南海各方行為宣言》簽署即將滿20年，當前各利益攸關方都試圖擴大在南海的存在，造成既成事實，「南海行為準則」的制定顯得更為緊迫。同時，大陸仍應積極推動與相關聲索國之間的海上合作，以合作增強互信，最終實現南海問題的徹底解決。