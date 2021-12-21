台師大文學院從2013年開始，提出「跨山越海」的活動，原意希望結合「畢業旅行」與「成年禮」性質，邀請應屆畢業學生壯遊台灣，藉由划獨木舟、泛舟和登山等冒險犯難的活動，希望學生挑戰自我極限，體驗山與海的美好，也更親近土地、人文、生態與歷史，讓冒險成為一生的養分。但遭逢疫情，近兩年難以舉辦大型活動，於是轉為開放同學旅行，給予補貼，卻反應平平。

今年秋天開學後，陳秋蘭院長召集了英語學系的陳純音主任和我，一起討論如何激勵同學參與，大家也不免困惑：為何可以得到補助去旅遊，同學卻興趣缺缺？又該如何促進青年學子願意到台灣各地去探索？

經過討論，我們決定逆向思考，提出了「跨山越海‧感動出行」的企劃，保留原本的「壯遊出行組」，維持以人文知識為核心，同學要提出壯遊計畫，協助地方記錄文化觀光的導覽資訊；同時新增「社參拓印組」，廣邀文學院學生自組團隊，結合人文知識或服務實踐，從執行過程中探索自我價值，培養多元能力。兩組所獲得的經費並沒有差距，而具體的社會參與提案，先詢問宜蘭與花蓮的社區團隊，依照在地的需求，由同學提出企劃。

同事張惠茹長期推動「旅行志工」計畫，很歡迎大學生投身社區服務，於是聯繫了各個社區，提出許多人文與科技結合的方案，例如：宜蘭縣三星鄉大洲社區正在推動文化觀光，希望遊客讀詩、解謎與闖關，因此邀約志工寫作十首地景詩；花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會希望同學協助部落記錄野菜、釀酒文化，以及發想文化學習場域的規劃，例如野菜學校、酒麴植物園地規劃等，發展可食地景，並架設部落小旅行介紹網站；花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展 協會則希望同學幫忙以數位工具拍攝及記綠社區活動，並幫忙粉專網站重新設計主視覺。來自土地的各項命題，應當考不倒台師大的學子。

讓人意外的是，加入公益服務的元素，今年的報名組別激增，多達27件。「社參拓印組」並沒有更多的預算，但報名的組別也有7組之多，讓人印象深刻的是，同學們都挖空心思從過去所學，回應偏鄉所需，讓評審很難割捨。

新世代是否不是刻板印象所說的「享樂世代」？而是更追求意義與公益的一代？行銷學大師Philip Kotler最近出版的《行銷5.0》一書中，就特別指出，隨著Z世代（出生於1997年至2009年間）和α世代（出生於2010年以後）的崛起，世界正發生巨大的轉變，新世代主要關注如何以科技造福人類，可以從兩個面向展開，一是希望帶給全人類正向的改變、提升大眾的生活品質；二是推動人類的科技進步，創造更包容的社會。

從校內的社會參與活動徵件，讓我體會到，新世代面對著社會兩極化的爭議，天天開展在日常生活中，應當相當厭煩，無論是性別平權、乾淨能源、智慧城市的討論，都經常在大學課堂出現，也反映了絕大多數的精英階級價值。對於新世代而言，或許更期待把問題簡化些，走入偏鄉，體會難以脫貧，數位落差，醫療設施不足的另一個台灣，讓他們貢獻所學，結合他們擅長的數位工具，最能激發他們的熱誠。

化解世代的差異，重新認識Z世代和α世代的價值觀，相信如同Philip Kotler提醒的，將以人為本與科技賦權的價值結合，是面對未來世界的重要參考座標。而在社區工作上，如何規劃出更多旅行結合造福地方的「旅行志工」任務？相信也會是一個新的挑戰。

（作者為國立台灣師範大學國文學系教授）

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