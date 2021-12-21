日本前首相安倍晉三，本月1日時表示若「台灣有事」等同於日本、日美同盟有事，此話一出引發各界關注。因安倍首相早已卸任，他以一位卸任的日本首相針對台海問題進行發言固然引發關注，但台海有事是否等於日本與美國必須做出回應，仍必須從實務面進行分析。

客觀來說，假設台灣與大陸未來不幸發生軍事衝突，的確會對周邊國家造成影響。尤其是對於極度仰賴「海上運輸」的日本，兩岸開戰將造成附近的海空域無法和平通過，因此台海有事的確會有構成日本有事的條件，但這是否表示日本或美日兩國會有直接反應（軍事介入），仍必須謹慎思考。

然而，台海發生戰端，以目前各方的預估，大陸解放軍必以最短的時間結束戰爭。畢竟戰事拖越久所造成的經濟損失越大，國際反彈的聲音可能也會越大，因此多年來中共解放軍的對台作戰想定，仍是以「損小、效高、快打與速決」的原則為主。

從日本或是美日兩國的角度來說，無論是「有限度」的介入台海爭端，或是「直接協防」台灣，基本上等同於直接向中國大陸宣戰。雖然美軍目前實力仍為世界第一，日本國防預算仍名列前茅，但台海若發生衝突，解放軍目前的實力仍是讓美軍或日本不敢輕舉妄動的一支部隊。

以日本自衛隊目前的實力來說，縱然在國防預算與各項軍力均有優異評比，但若直接與解放軍發生衝突仍舊過於勉強。其原因在於日本全境國土也在大陸解放軍導彈的射程範圍內，日本政府究竟有無必要直接挑戰北京底線？或是為了台灣可以不顧一切的犧牲自身的國家安全與利益？抑或是這次談話僅為安倍的個人發言而不代表日方政府？以上種種恐怕是外界必須深思熟慮的。

從台灣的角度來說，近年來因兩岸情勢不佳，導致「兵凶戰危」的氣氛甚囂塵上，各式各樣關於兩岸開戰的預測如雨後春筍般地冒出，蔡政府也順勢打出「亡國感」警惕國人。加上我國對美的軍備採購金額快速增加，連帶地也讓政府財政出現捉襟見肘的現象。即使如此，依筆者預估，大陸解放軍仍在「軍改」階段，若非必要仍不會直接對台灣動手，除非情勢已到了北京所無法控制/容忍的階段。目前，兩岸依然處在「冷和、對抗」的階段，尚未到達必然衝突的地步。

台灣固然夾雜在美中兩大強國之間，日本又是台灣最為重要的鄰居之一，但無論是對於日本前首相安倍的談話，或是以現實的客觀因素，台灣更必須思考的是：為何馬政府時代下的兩岸關係能夠和平共存八年？縱然兩岸在政治上的看法仍有出入，但至少兩岸情勢相對和平。馬總統時代因兩岸情勢的和平，連帶的國防預算金額仍可控制在一定的範圍，未料蔡政府一上台，兩岸氣氛不但走味，各種悲觀的預測鋪天蓋地襲來。有鑑於此，台灣必須謹慎面對各種預測，在與美國、日本交流的同時，更不能偏廢兩岸關係的溝通，否則受傷最深的仍是台灣百姓。

（作者為專職作家）

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