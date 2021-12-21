毫無疑問，牽引藍營未來走向的最大力量，是「爭取中間選民認同」路線。每一次投票戰失敗後，總是不乏各色人等呼籲藍營靠向「中間選民」，即便，這次公投，正是因為少了中間選票而一敗塗地，國民黨與周邊輿論，仍是念茲在茲「中間選民」。

這是一個好問題：如果中間選民消失了，那藍營怎麼辦？

答案是：沒有中間選民，在綠大於藍的選民結構下，藍營必輸。

別說中間選民不會消失，這次公投就是真實例證。換言之，言必稱「中間選民」會帶來不可測的風險，這條路線亦將成為「中間選民陷阱」。

「中間選民」有修辭上的誤導，暗示非中間選民都是「極端選民」，因此現在民眾被問到政治傾向時，自稱「中間選民」是最令人安心的回答，但其實答者有一定程度的「顏色」。長久自我暗示的結果，你的鐵粉就會逐漸「不鐵」。

搖擺選民，才是比較貼切的稱呼，它能讓人避免含糊不清的「中間路線」。

這次蔡英文親自示範，如何在背棄「中間選民」的狀況下還能大獲全勝，而她做到了。讓選民懶得投票，顯然比鼓動選民投票要容易。

「中間路線」是具有高度不確定性的「虛線」，沒人說得清，不好掌握。因此，讓中間選民「消失」，也是一種選舉策略，甚而，未來在選民逐漸厭惡改變不了政治結構的現實時，中間選民會淡出普選，就如日本，以及許多西方民主國家一樣，投票率甚至50%都不到。

這次公投，已經暗示了「厭煩投票」的可能趨勢，就像侯友宜那句經典「人民累了」。

如果這是許多選民的真實心聲，意味著藍營汲汲營營想爭取的「中間選民」，未來投票率會逐次遞減，國民黨投資於此，將入不敷出。

換言之，真正重要的仍是基本支持者，偏偏許多真真假假的意見領袖，不斷慫恿藍營，不惜背對支持者也要去討好中間選民。

本文的「中間選民陷阱」，就是指流失既有支持者的中間路線與策略，必然導致政黨實力愈來愈小。

鐵粉沒搖擺選民重要？這想法大錯特錯。川普贏得總統大位的那次選舉，關鍵選票不是來自搖擺選民，而是川普成功挖走了對手民主黨的傳統鐵票，也就是在全球化下被犧牲的藍領階級。

民主黨之所以流失鐵票，是因為數十年來往人權價值方向開拓新票源、與藍領漸行漸遠的積弊所致。而那新票源，就是我們今天所談的「中間選票」。如果不是應對新冠疫情失策，川普其實還能連任。如今拜登的所有施政主軸，就是挽回業已流失的藍領鐵票。

太多邏輯錯誤的藍營意見領袖正在慫恿國民黨走美國民主黨的老路，以致全藍營掉入「中間選民陷阱」。

請注意這次公投失敗的重要因素：許多選民覺得「投了也沒用」。

這種消極的集體心態已經在蔓延，並勢將引響未來大選，如果藍營缺乏突出的，且令支持者安心的主張或領袖，一敗再敗就是注定。

總言之，藍營的正途，是擴大既有支持者數量，而非為了討好不穩定的搖擺選民不惜得罪鐵粉。證據是，柯文哲的公投主張是「2同意」，但被視為中間選民大本營的台北市，投出的是「4同意」，事實證明，中間路線是不可靠的路線，不確定的路線，因為那些選民不一定會進入投票所。

「中間選民陷阱」其實已經非常明顯，投票率下降或將是長期趨勢。而緊接著的台中補選與「罷昶」都是鐵粉對決，藍營還傻呼呼言必稱「中間選民」，只能說愚不可及。

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