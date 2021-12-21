國際關係理論中關於「和平研究」，大致可以分為理想主義跟現實主義兩大學派。和平研究的議題也逐漸在台灣成為「顯學」。當然，這與台海近幾年來的兩岸關係愈趨凶險有關。不過，民進黨政府似乎不以為意，甚至認為抱緊美國就能保障台海的安全，這難道是對的戰略嗎？

關於和平的研究，理想主義（與自由主義），雖然相信「人性上有與天俱來的暴力本質」，但是若有適當的自由和管制混合機制，就能維持國與國之間的和平互動。理想主義所堅信的概念，比較能夠解釋，為何在馬政府時代，兩岸即便屬於「敵對狀態」，但是在簽署貿易協定（如：海峽兩岸經濟合作架構協議，簡稱ECFA），展開雙邊互惠的貿易夥伴關係時，兩岸的互動是務實的，也確實維持了「和平發展」的狀態。

反觀主張現實主義的學者則認為，和平只存在於「勝利者這一方」。換言之，如果要達到永久的和平，可能必須透過「戰爭」方能得到和平。這一看法，可以在20世紀，全球經歷兩次世界大戰後的和平，得到證實。歐美各國在經歷兩次勞民傷財、死傷慘重的世界大戰後，終於意識到和平的寶貴，也才因此協議成立國聯、聯合國及其他跨國的組織，試圖透過外交途徑、全球治理等方式解決國際上的衝突。

雖然在二次戰後，截至目前為止，全球的確沒有再發生大規模的全面戰爭，但是在世界各地仍發生各式各樣的代理型戰爭（proxy war），此即是各國用「第三者」來代替自己打仗的代理戰爭型態，如利比亞與阿富汗的內戰。雖然各國沒有在自己的領土主動發動戰爭，但是在他國領土上，仍不斷發生「戰爭」與「和平」的規律性循環；當然，這也給主張「和平是戰爭和下一個戰爭之間的縫隙」的現實主義學者，對於目前的國際局勢，有更實證性的解釋空間。

若我們依循現實主義對於和平議題所主張的思維去思考，目前各國在中東的代理戰爭似乎已「告一個段落」。而下一個依照現實主義所主張的規律，可能再起的代理戰爭地點，台灣海峽或南海區域是其中之一或之二，這對於台灣來說，絕對是一個嚴重的警訊。

台灣在中美兩國角力的風口之下，若想能積極保住自身的國家安全，筆者認為應該朝向自由主義（Liberalism）所主張的，盡量找尋適當的管理和管制措施，來避免兩強在我國或附近海域發起威脅和平的代理型戰爭。所以，與對岸建立有效的溝通平台與管道、與美國簽署貿易協定，是當前民進黨政府，應該努力積極採取的措施。

但我們只看到民進黨政府為了即將到來的公投，從上到下在全台宣講，告訴人民，進口萊豬是讓美國保障台灣唯一的選擇？這難道便是真的？民進黨政府敢不敢拍胸脯保證，進口萊豬就能保證台美簽署雙邊貿易協議？進口萊豬就能保證台海發生戰爭時，美國會出兵協防台灣？如果民進黨政府做不到，那我們為何要平白犧牲人民的食品安全？

日前美國拜登政府邀請我國行政院政務委員唐鳳參加線上民主峰會為例，就在唐鳳發表講話時，美國突然將他的預錄畫面切掉，只留下音檔。事後只聲稱，是因為「螢幕分享的混亂導致畫面被切斷」，這麼巧合的事會發生在不該出錯的時間點？讓人不禁聯想，有沒有可能是，美國不願意唐鳳所提供的地圖畫面中，把台灣與中國標成兩種不同顏色，可能會引發中共過多的聯想，才緊急切除畫面？而事後為了讓台灣相信美台之間的信賴關係，才發出聲明聲稱是單純的技術問題？表示台美關係依舊穩固。從此事件證明，台美關係的穩固與否，僅僅是單方面掌握在美國手中，台方只能附和，實際上一點也說不上話。這樣「不平衡」的外交狀態，對我國來說真的是非常悲哀及危險。

因此，我國在兩岸關係上若要維持和平安全，應該採取更積極的態度。不僅要與美國談判，告知美方我國的底線；也要突破現狀，想辦法與中共建立各種溝通管道。不是美國要我們進口萊豬，我們就進口；美國想把畫面切割，在沒有經過我方同意下，就逕自切割。我國政府的軟弱行為，只會讓美國的主事者認為維持和平的方法就是「勝利者的和平」，因此美國可以在成為中美競爭的勝利者的過程當中，對台灣予取予求。

既然和平研究已逐漸受到重視，加上現實上台灣內部也感受到台海緊張的局勢。因此，拜託民進黨政府，多一點關心人民安危，少一點網軍欺民，多想一下台海和平的目標如何達成，這難道不是坐領高薪的政府官員的基本職責嗎？不把國家及人民安危放在施政核心的政府，是不會獲得民心的！

（作者為台北市立大學通識中心兼任助理教授）

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