1986年，鹿港反杜邦運動的時候，我曾寫過一篇「鹿港公民投票，決定要不要杜邦」的傳單，在鹿港發送。這是全台灣第一次標舉用公投決定公共政策的主張。但當年寫下這文宣的時候，我根本不是意在公投有沒有舉行，而是從社會運動的角度出發，以製造衝突為目的，讓公投變成另一種導火線。

杜邦公司投資設廠引起巨大恐慌，導因於當時的汙染太嚴重，而政府取締無力，民眾不再相信政府。為了向政府施壓，鹿港鄉親赴台北抗爭。在地方遊行終究無濟於事，在諸種策略思考中，我建議李棟樑提出公民投票，決定杜邦去留。

這是一個陷阱。因為沒有人知道有投票權的是鹿港人？彰化人？還是全台灣的公民。如果舉行公民投票，必定引起爭論，有爭論就有戰火，那宣傳戰就有機會擴大。如果不通過，杜邦會停止投資，但如果全民公投的結果是通過，而鹿港一定是反對的居多，那鹿港就提出：哪一個縣市通過，杜邦就去那個縣市投資好了。

基本上，這是一個「不要在我家後院」的概念。到時就會引發縣市之間的衝突。

總之，在引爆議題上，公投的目的是點燃戰火，而不是為了解決問題。當年我如此設想，如今有改變嗎？

更坦白地說，台灣的歷次公投，有解決過哪一個問題？

2004年的「強化國防」與「兩岸對等談判」，全部是廢話。2008年民進黨提出「討黨產」、「反貪腐」、「加入聯合國」，以及國民黨提出的「重返聯合國」，也一樣都是廢話，哪一個不是為了炒議題，炒選舉熱度。選舉完了，那些熱乎乎的分裂爭論像放屁一樣消失。

2018年與大選綁在一起的10個公投案，算是比較有實質性政策意義的公投，但有用嗎？這個政府依然我行我素，照幹不誤，誰能奈何？

今年的公投算是有實質意義的，畢竟反萊豬、核四重啟、珍愛藻礁、公投綁大選都是實質的。但民眾在幾次熱烈投票、結果無效後，已經冷了心，投票率低到未通過。即使民進黨全力動員，都無法改變投票率。這是一次被在野黨形容為失敗，執政黨形容為完勝的投票。

然而，從社會運動角度看，我卻不這麼認為。首先。它已經炒熱了話題。

事實上，執政者並不希望看見全民炒熱萊豬，這個喪權辱國的可恥政策，是它的痛腳。讓台灣人民吃那些豬都不能吃的瘦肉精食物，這是一個民選政府做的事嗎？而那些支持萊豬的人，難道不會覺得自己在禍害後代子孫嗎？傳說，中南部有地下電台在鄉下進行認知戰：「如果你不支持進口萊豬，就要去投不同意票」，以此混淆視聽。果如此，南部民眾的真正認知是什麼？南部有那麼多農民，真的相信豬不能吃的，人可以吃嗎？

這一場公投的宣傳戰，對台灣社會是好的，至少有機會把執政者的不義、對民眾健康的漠視與危害、對藻礁的破壞，都攤在陽光下，讓人民來檢視。有過沒過，從社會運動的角度來說，都是一種開始。因為戰火已經點燃。

當然，有人希望不要有戰火，要歲月靜好，但面對瘦肉精，你可以沉默，這是一個父母該有的態度嗎？而地方政府的父母官明明可以決定不要讓萊豬進中小學校園，卻選擇裝死，沉默以對，這是縣市首長應有的擔當嗎？

其次，人民開始注意到縣市之間、南北之間，對某一個議題，竟存在如此差異，例如台北市、新竹市要核四重啟，但新北與宜蘭不同意，這矛盾要如何解決？這些都是公投所帶來的新課題。

我不認為公投有失敗、成功之分，社會運動本來就是長期的戰鬥。在執政與在野力量不對等，執政者傾全部黨政軍資源的洪荒之力，全面搞組織宣傳的情況下，能投成差距微小，有不少縣市仍通過，這已經是執政者一個危險的訊號。

沒有錯，公投就是用來點燃人民心中的怒火，這就是它的目的。而瘦肉精的毒火還會燒。那是危害後代子孫的事，這政府不用付出代價嗎？

我不相信！（作者為作家）