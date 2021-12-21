王力宏離婚風波引起廣大關注，原因無他，只因偶像名聲太大太優，而危機處理又太糟，與危機溝通策略大相逕庭。不管是偶像的發言，或是闖進來救火老爸的千字文，都違反所有形象修復法則，使人看了不但覺得元配所說的都是事實，而且很多事還從他們父子的口中得到旁證與補充。從網友的反應，可知大多數人都同情女方，也顯示長期活在鎂光燈之下的王力宏處理危機的能力相當薄弱。

王力宏來自學霸家庭，父母要求嚴厲，在異國移民的身分下，家中自然形成一股虎爸虎媽的氛圍，孩子們也知道要上進，如果表現不佳，會丟父母或華人的臉，在家裡也會失寵。在這樣的壓力與期待下，王力宏在成長過程中慢慢成了媽寶爸寶，有什麼事做錯，寧可找說詞把責任推給別人，也不直面自己的軟弱與錯誤。這樣父母不但不會責怪，也更能凝聚家人的情感。而一個內聚力超強又自信的家庭，也寧可相信兒子的話，而不願把事情往深裡挖。父母從一開始就認定媳婦是圖兒子的名利，在這樣的婚姻裡，兒子最後一定會離婚，否則會認知失調。

王力宏婚後須承受三重壓力：一是繼續維持好兒子形象。所以王父出來救火時說：「我兒子絕無出軌」。但這句話說出來就破功了。二是繼續維持優質偶像的形象。所以王力宏會說：「我沒有對婚姻不忠」。但這句話少有人信。三是維持好先生、好爸爸的形象。但遭妻子揭發種種不堪的行為後，王力宏以這段婚姻裡「我活在恐懼、勒索和威嚇之下」來辯解。試想，如果一個人婚後行事不踰矩，有啥好恐懼，好被威脅的呢？

也許對一個十幾歲就離家讀書的乖寶寶而言，這三重十字架真的太沉重，可能因此他後來沉溺在「性」中舒壓逃避，終致性成癮；也可能他因而學會了「煤氣燈效應」（gaslighting），在親密關係中貶低、操控對方，使受害者懷疑是自己有問題。

總之，由於長久活在扭曲的環境與顛倒的認知裡（包括偶像應該是完美、受拍捧的認知，也是一種扭曲。）最後偶像病了，分不清哪些話不合邏輯，哪些話於己不利，也確實該好好休息了。

根據危機處理法則，只要有犯罪行為或做錯事，就應該「完全認錯道歉」，沒有第二種處理方式。如果處理得當，可以換來大眾的同情，修補一下形象；如果處理不善，則會換來大眾的憤怒，不啻是火上加油。王力宏的道歉來得太晚，離婚細節的處理也有損形象，例如贍養費，男方對於一個付出8年青春，在5年內生養3個孩子的媳婦，應該更大方一些。

優質偶像的劣質危機處理，將離婚處理成笑柄。但也許社會也該省思，追星是否都得要求完美的形象，使得偶像不得不努力把自己裝得聖潔崇高，而迷失了做人最基本的道理。（作者為世新大學公共關係暨廣告系教授）