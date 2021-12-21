公投結束，民進黨雖號稱「完勝」，但各項不同意約410萬的支持者，顯然比投給蔡英文的817萬要少得多，只是慘勝，凸顯蔡政府的施政連基本盤都未必買帳；但蔡英文隔日馬上邀集府院黨人士商討縣市合併升格的議題，被外界認為是「趁勝追擊」，開始布局2022地方選舉。

先前是傳出新竹縣市合併，後又有彰化升格為第7都的訊息，甚至連雲林、嘉義合併升格的試探氣球也釋出。針對這些訊息，新竹市長林智堅作為議題發動者且為最大受益者，當然是樂見其成；新竹縣長楊文科認為要公開討論尋求共識，反對以鴨霸方式、由上而下來決定升格；彰化縣長王惠美則願爭取升格；嘉義縣、市長翁章梁及黃敏惠都說「需聽各方意見」。可見民進黨策略性地釋出訊息，已吹皺了權力重分配的一池春水，甚至是削弱國民黨的一記又猛又狠的殺招。

民進黨的算盤，首先，蠶食鯨吞國民黨地盤，削弱地方包圍中央的壓力，「趁你弱、要你命」當是最主要的考量。民進黨也知公投結果顯示其基本盤迅速萎縮，且國民黨地方執政首長績效不差，要在明年底的縣市長選舉中擴張版圖或許不易，所以從修改《地方制度法》切入，讓國民黨執政縣市與民進黨執政縣市合併，再徵召強將參選，收復失土的機會大增，不僅能重挫國民黨的地方執政優勢，更能化解藍軍「地方包圍中央」的壓力，更有利於政權永續的目標。

其次，分化國民黨中央及地方，割斷國民黨與地方民意連結的紐帶，也是策略考量。畢竟這議題不僅政治敏感性高且可能造成國民黨中央、黨籍縣市長及地方支持者間的矛盾與衝突。以新竹縣及嘉義市來說，現今是國民黨執政，但合併升格訊息一釋出，這兩縣市應有不少民眾會覺得升格成「都」後資源變多，亦無不可。但就國民黨中央的立場來說，這兩縣市若和鄰近縣市合併，可能便會成為民進黨選舉的囊中物，故可能抱持反對立場，於是國民黨立場便可能和該兩縣市民眾對立，甚至得罪地方原本支持國民黨，但想合併升格的藍營民眾，國民黨的板塊未來只會愈切愈小。

而從公投一役可看出，國民黨籍縣市長也不買黨主席朱立倫的帳，若是執政黨拋出升格誘因，更可制約想升格的國民黨籍縣市長，不只國民黨中央對地方諸侯的控制力將更弱，還可能造成黨主席和黨籍縣市長的相互猜忌，更難整合。

再者，升格芻議一出，國民黨進退維谷，難以破局，更會於公投敗選後重挫聲勢，強化骨牌效應。藍軍雖批評是因人設事、為林智堅找位子，但民進黨似乎也料定國民黨根本無力破民進黨修法與新竹縣市合併升格的盤算，一是苦無施力點，二是苦無明星級戰將能對戰林智堅，三是受限於同選區黨內競爭者的利益盤算複雜，是以沒籌碼的國民黨只能坐困愁城，讓民進黨贏者全拿，而制衡無力的罵名若再甚囂塵上，將會讓國民黨士氣更弱，進而衝擊選舉。

最後，升格直轄市，鄉鎮市長均改為官派，只要民進黨在直轄市長選舉勝出，國民黨原本在基層選舉的相對優勢當不復見，到時再藉資源收編國民黨基層殘餘的力量，更能瓦解其盤根錯節的組織，未來國民黨更難以小搏大，民進黨未來執政將高枕無憂，再也不用顧忌地方制衡的力量了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）