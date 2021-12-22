（此文寫於民國95年5月）

我也想相信你（馬英九）是為了正義，我瞭解的你也使我傾向於如此相信，你應我請允為江南20周年開紀念會就是一例。但難道是我們讀的歷史有那麼大的差異嗎？我相信的是國民黨的、你爸爸的、也或許一度是你的看法；你相信的是王曉波的、半個王曉波的、現在行政院的、受難家屬的、半個受難家屬的，另一半外省的不算、民進黨的，但又不是台獨的看法……。他們說蔣介石是元凶，你又說不是，那誰負責？你又沒說，你只鞠躬說你負責。

我再請問，貴黨做的紀錄片，我一再向「鳳凰台」製作人說的死亡人數太誇大，而他們至今仍堅持，那你認為是多少呢？是兩萬，還是領補償的800人呢？那外省人死傷的800人算受難還是該死的呢？你說不管，死一個也要道歉，那抗戰中總有誤殺日本軍民的吧？原子彈炸死的多是平民吧？日本沒道歉，我們是不是該道歉，美國是不是該道歉？

再說，美國約克軍曹、俄國柴可夫，一人狙殺敵軍百名，成為國家英雄。那日軍在南京千人斬的兩名軍佐，戰後被我們槍斃，其後代還來台責問，他們也一樣是勇敢戰士啊，誰能證明他們砍下的頭有平民的？人家執行國家任務，只是因為上了報，就被我們報復處死，對其長官則以德報怨，後來還做我們的反共顧問，搞白團。那我們是不是應向此兩位皇軍致歉？你是不是又要鞠躬？把他們手提人頭、扶立軍刀的照片掛在國民黨部外的風水牆上？別忘了，這兩位皇軍在台灣當時可是暴支膺懲的英雄呢？我們是不是要「連結日本，才有台灣」呢？

搞不好，岩里政男回朝，這種畫面真會出現呢？

以日本對中國及亞洲的侵略，天皇早該以戰犯處死，日本早該滅亡，也沒有今天什麼軍國主義復活、參拜靖國神社、道不道歉、李登輝歸不歸鄉的爭議了。但為何當時要「以德報怨」？因為反共圍堵需要日本這一票。打敗日本主力是美國，我們就算要「以血」也無實力。這也是二二八時美國想搞台獨，後來有台灣地位未定的說法之根基。因為日本只是敗而沒根本改造，不像德國的希死納亡，整個國家基本上反對軍國主義，且一直有反省警惕不能復辟。

而二二八的發展也是如此，它的復辟與國共內戰、日本右翼思維、和美中對抗有關，又以前者為首因。即此事實屬抗日的延申，否則怎會一年多就起事變？主要這是中日民族之衝突，而非官逼民反、寙政、軍紀不好等欲加之罪。否則陳儀是好官，帶來的嚴家淦、任顯群、謝東閔、孫運璿也不壞，軍隊就算衣褸揹鍋，也調回大陸去了。陳儀以愛對台人，結果做了吳鳳。他才是這件悲劇的最大受害人。

任何有點良心的史家，看了相關的史料，不能不為陳儀的求好受冤而痛惜（不是指他後來的附共被殺，那是另一個問題）。而就算照官逼民反的標準，當時大陸的官逼比台灣劇烈吧，那陳儀附和民反，勸義子湯恩伯放下武器，以免江浙糜爛，就如德將抗命不毀巴黎一樣，他也沒錯吧？他已是平民，為何軍法處決？他之死聯繫了二二八與白色恐怖，那是不是也應道歉，也應領600萬補償？

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】