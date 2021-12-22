兩年多前，平潭流水鎮北港村，還是個默默無聞的小漁村，現在年遊客接待量卻突破50萬人次，南腔北調縈繞整個村莊，村裡外出打工的年輕人陸續返鄉創業，村裡還成立了平潭北港旅遊管理服務有限公司……

村民說，這些改變，從幾個台灣青年進村開始。

借鑒台灣民宿經驗 老村重獲新生

黛青色的花崗岩牆體，屋頂用紅色和灰色瓦片覆蓋，還有形態各異的鵝卵石，平潭流水北港村保留著當地最傳統的石頭厝建築風貌。

「我家鄉附近也有個叫『北港』的地方，因此來這裡倍感親切。」2016年，來自台灣嘉義的林智遠第一次來到北港。「那時我在村裡只能見到一些老人和孩子，大多數年輕人都出去打工了。當時我就想，能否借鑒台灣在民宿開發上的成功經驗，讓古老的村落獲得新生？」

2016年3月，林智遠和他的夥伴們來到北港村，向村民租下8棟石頭厝開始經營民宿。北港村的石頭敲擊起來發出的聲音，有時候老遠都可以聽見。林智遠到附近的君山上搬來幾個「石鑼石鼓」，用錘子輕輕敲擊便會發出悅耳的音符，這就是「石頭會唱歌」名字的由來。

經過兩年多經營，集民宿、文創、餐飲等為一體的「石頭會唱歌」藝術聚落漸漸成為兩岸文創交流的一個平台，不少台灣畫家和音樂人來此尋求靈感，交流創作，遊客也紛紛來旅遊休閒。

遊客的到來讓北港有了人氣，餐飲、攤鋪、民宿等如雨後春筍般出現。北港村主任陳松柏介紹，平潭綜合實驗區管委會將北港定位為文創村，在此建設兩岸共同家園文化創意聚落區，整合周邊的山、石、田、海資源，打造原生態海島漁村文化旅遊目的地。有關部門將「平潭台灣創業園扶持措施」等優惠政策輻射到北港，讓台灣青年享受同等待遇、得到更多實惠。目前，北港共有5個台灣創業團隊，2家台灣個體工商戶，常住台胞37人。

對北港一見傾心 漂洋過海相聚於此

兩年前在「石頭會唱歌」藝術聚落，王美珠即興唱了幾首自己創作的歌曲。「她的歌聲溫暖而有力量，我們需要這種感動。她的歌都是原創歌曲，每一首歌都有故事，很適合在北港這樣古老的漁村裡彈唱。」林智遠說，那一刻他就希望王美珠能留下來，加入這裡正進行的鄉村旅遊開發。

王美珠是台灣布農姑娘，此前，她的足跡遍及烏魯木齊、大理、麗江……十幾年的漂泊，走走停停，王美珠終於找到適合自己創作和歌唱的地方——平潭。

風中旅行王美珠一家人演繹歌曲「我有一個夢」。（圖片來源：平潭網）

王美珠說，這裡很像她的家鄉花蓮，所以一見傾心。今年，她把自己在台灣的四個孩子也接到了北港。

「我們像是漂流木一樣隨著緣分漂洋過海來的，而這裡是我們再次相聚的家鄉。」「我們的路是大地變化的氣候，好像空中的候鳥風中旅行，乘著風飛向遙遠的目的地，好像生命中注定要遇見春天的來臨。」……王美珠的歌聲經常會從君山上飄過來，「住在石頭厝裡，清晨看日出，傍晚聽濤聲；可見農家耕作，可聽燕雀呢喃」。這樣的生活狀態，讓王美珠的創作靈感不斷。在北港的日子，她會即興在石頭厝前唱歌，聽過的人無不為她點贊。

「風中旅行」是王美珠在北港開設的手作工坊。工坊由一間舊石厝改造而成，風穿過石窗，搖曳著風鈴，仔細一看，掛在窗口的風鈴竟是由香檳瓶打磨而成。海上撿來的漂流木略經雕琢成了懸掛廳堂的別緻裝飾；廢棄的船錨與原木拼接成了一張古樸的大桌；玻璃棧道通向駐唱台，歌聲隨著穿堂而過的海風繞樑不止。工坊還向來北港的遊客提供DIY手工體驗，包括玻璃彩繪、手工木頭項鏈、風鈴創作等。

在「風中旅行」工坊隔壁，是一間文創小鋪，店主是台灣姑娘林宛靜。因為愛情和江西男友一起在大陸創業的她，最初是作為室內設計師被請到平潭參與民宿設計的，因為熱愛大海，她很快就愛上這裡，並註冊了春吶旅遊發展有限公司。在北港的這家小鋪她取名「吶裡有風」，出售的產品很多就是出自她的設計。平潭石頭厝造型的U盤、風車、鑰匙扣、八音盒……每一件文創品都有著地道的平潭元素。

台胞融入當地成新北港人 更多年輕人回鄉創業

北港村有200多棟石頭厝，以前由於村民外出務工或搬走，不少石頭厝閒置。北港村委會統一租下閒置石頭厝，交由實驗區旅遊公司經營。目前，北港已簽約租出石頭厝57棟，已營業民宿42棟。平潭北港旅遊管理服務有限公司運營部經理吳霆告訴記者，由於經營規範，以及遊客接踵而至，已經有100多名本村年輕人回鄉創業就業。

福建平潭北港民宿。（圖片來源：平潭網）

古風草堂民宿的發起人是平潭90後姑娘徐海英。上大學時她學的是設計專業，回鄉創業後，她學以致用，古風草堂就是她一手設計的。古風草堂的投資經營還有台胞加入，大家分工負責、配合默契。如今，除了可以為遊客定制北港到平潭其他小島的旅遊路線外，客人還可以在古風草堂學習書法、品茶、練瑜伽。

陳松柏告訴記者，以前北港村青壯年大多外出跑運輸業或漁業，留在村裡的多是老人、婦孺。現在旅遊業興起，有三分之一以上的村民在從事與旅遊相關的服務業，賦閒勞動力得以重新利用，每戶年均增收從幾萬元到幾十萬元不等。

福建平潭北港文創部落。（圖片來源：平潭網）

2017年5月，在村級婦聯換屆選舉中，北港村吸收台灣青年林宜臻、王美珠兼任村婦聯副主席。今年村委會換屆選舉，王美珠又當選村委會副主任。王美珠說，她今年的工作重點是垃圾回收利用以及海邊圍欄建設，還想舉辦平潭獨輪車環島游活動。「作為新北港人，我們除了收穫成功的喜悅外，還有內心的感動。我們隔壁的老阿嬤已經80多歲了，膝蓋有問題，走路很困難，但每次做好吃的，都忘不了給我們端一碗。現在，台胞能夠參與村委選舉，我們更應該珍惜這個機會，為村裡服務，也讓更多北港村的年輕人回到家鄉打拼生活。」（陳夢婕/福建）

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