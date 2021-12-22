2022年可能發生的重大金融事件之一，就是美國政府正式出手，推動國會立法規範數位貨幣，目標則是宣稱與法定貨幣連結的「穩定幣」。穩定幣是設計成釘住法定貨幣的數位貨幣，主要功能在扮演從法定貨幣與比特幣、乙太幣等數位貨幣交易、以及去中心化金融合約（De-Fi）時的轉換平台。

美國政府以穩定幣為目標，發起對數位貨幣的立法行動，將引領世界各國陸續加入，並建立全球一致性的數位貨幣規範體系，這個重大的趨勢，值得我們財政部、中央銀行、金管會、以及相關金融監理單位的高度重視。

美國聯邦政府突然加大對穩定幣的關注，強勢的行動令人吃驚，第一是總統金融工作組（包含財政部長、聯準會主席在內的金融穩定任務組織）與中央存款保險公司、銀行監管局，聯手在11月針對穩定幣，發布一份長達26頁的報告，標題為《穩定幣報告》（Report on Stablecoins）毫無保留指名穩定幣「貨幣發行餘額」在過去12個月增長了500％，穩定幣雖然讓投資人可以在傳統貨幣與數位貨幣交易之間迅速轉換，卻對金融市場的安定產生威脅。總統金融工作組的報告明確要求，國會應該及早對於穩定幣進行立法，以確保金融市場的穩定運行。

總統金融工作組的報告出爐之後，美國聯邦眾議院金融服務委員會，以及參議院銀行委員會隨即召開公聽會，召喚多家數位貨幣交易平台、電子金融公司的創辦人或執行長，針對穩定幣的功能、規模、對金融市場穩定潛藏的威脅、洗錢疑慮、以及可能法規規範的方向，進行密集探討。

在參議院公聽會中，賓州參議員Pat Toomey 針對穩定幣的聯邦立法提出極為具體的立法大綱，主軸是兩個重大原則：確保美國金融創新的領先地位，防範穩定幣成為金融安定的威脅；而參議院銀行委員會（兼管城市發展與住宅事務）主席Sherrod Brown一向對數位貨幣沒有好感，他甚至以1929年的股市大崩盤來比擬，認為數位貨幣經常出現一天30％的重挫，對於投資者與金融穩定帶來威脅，必須予以嚴加規範。

美國財政部主管金融穩定的副部長Nellie Liang 更在日前，公開呼籲國會加速對穩定幣的立法，並且聲明如果國會立法速度太慢，財政部等金融監管單位將會以既有的法定行政權責立即啟動對穩定幣的規範，不過她也強調需要國會立法給予充足的行政監理授權，才能有效監管穩定幣。

美國政府所以對穩定幣如此高度關注，原因在《穩定幣報告》研究發現，以泰達幣為首、包括幣安幣在內的五種主要穩定幣（外加規模較小的 Pax Dollar等），總市值在過去12個月暴增超過500％，到撰寫報告的10月18日已經來到1,279億美元的規模。而一年前的 2020年10月18日，整體穩定幣的「貨幣供給餘額」才215億美元。

一年內暴增5倍的穩定幣大多宣稱釘住美元，但是發行數位穩定幣是否如發行商所稱，提足法定準備、保證100％兌換、交易過程透明迅速、交易對手合法沒有犯罪嫌疑，則沒有任何機構可以實質監管。總統金融工作組與美國聯邦各主要金融監管機構一致認為，必須及早對號稱釘住美元的穩定幣進行具體監管，才能避免穩定幣出現違約與詐欺行為，及早拆除穩定幣所潛藏對金融穩定的風險。

涉及監管穩定幣的金融監理機構層面廣泛，例如數位貨幣的交易、以及去中心化的數位合約（DeFi）的交易規範與詐欺，就是證監會（SEC）與期貨監督管理委員會（CFTC）的職責範圍；而數位貨幣具有隱匿性，涉及洗錢與犯罪行為屬於司法部、調查局、以及財政部所屬Financial Action Task Force（FATF）的職責；而穩定幣的發行如果需要取得聯邦政府的證照，則監管全國商業銀行的銀行監管局（OCC）、以及中央存款保險公司都必須要有監督權；當然，既然涉及金融市場安定與貨幣發行，財政部與聯準會則必須承擔最終的監管責任。

從《穩定幣報告》以及參眾兩院的公聽會討論方向看來，發行穩定幣的機構將來必須獲得聯邦政府的特許執照，並且符合聯邦法規的要求，美國政府將從穩定幣的監管，來掌控快速發展中的數位貨幣與衍生的相關交易。以數位貨幣交易無國界的特性，世界主要國家的金融監理機構也將遵循美國的立法軌跡，陸續架構起對數位貨幣交易的全球規範。

目前中國徹底將數位貨幣交易視為非法，北京朝陽地方法院更在12月15日做出最新判決，認定關於比特幣「委託挖礦合約」無效，違約方免予賠償等價達新台幣2.65億元的比特幣。而美國則以穩定幣為切入點，積極推動聯邦立法，朝向合法化的方向推進，這將是2009年1月3日比特幣啟動創世區塊至今，數位貨幣交易合法化最重要的金融監管里程碑，2022年美國參眾兩院對穩定幣的立法進程，將對全球數位貨幣的發展帶來決定性的影響。