由於韓國政府16日臨時取消台灣行政院政務委員唐鳳在南韓「第四次工業革命全球政策會議」的在線演講邀請，台灣外交部向韓方表達了強烈不滿。繼月初在美國民主「峰會」被美國以「技術原因」欺蒙凌辱後，行政院官員再度被美國盟友韓國羞辱，雖然韓方沒有說明原因，但從近期朝鮮半島局勢發展中可知一二。

今年5月韓國總統文在寅與美國總統拜登會晤後發表聯合聲明提到台灣海峽和南海。對於台灣問題，文在寅回答說：「沒有那麼大的壓力，至於台海的和平與穩定，我們一致認為該地區是多麼重要」。韓美聯合聲明相比4月時美日峰會後發布的言論軟弱得多，顯然文在寅不希望韓國被美國借題發揮用以攻擊中國大陸。

與日本制衡中國的政策不同，韓國試圖迴避中美大國競賽下政治的漩渦，韓國在此時特別需要中國大陸在朝鮮半島的影響力，希望中共可力促半島終戰宣言。韓國國家安保室室長徐薰於本月2日，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談，雙方就朝鮮半島終戰宣言等問題進行磋商，楊潔篪稱支持發表半島終戰宣言。半島終戰宣言若有了中國大陸參與和遊說北韓，將可望速成。

2022年3月將是韓國總統選舉，面對因疫情漸漸在韓國國內失控，文在寅聲勢下挫，力促半島終戰宣言、達成這項歷史任務成為這名韓國民望下滑的總統在餘下數月任期內光榮引退的最後希望。文在寅若是在兩韓關係上虎頭蛇尾，整個總統生涯將會黯然失色。縱觀歷史，韓國總統在下台後，命運都離不開慘然終局。

陷入此騎虎難下的情勢中，文在寅不理美英的外交抵制，出席2月份冬奧尋求中國大陸促成半島終戰宣言絕不意外。對文在寅而言，冬奧開幕盛會，俄羅斯總統普丁必定出席，北韓的高官亦可能派員參與，在此運動場合力促朝鮮半島政治融洽氣氛，可說是佔盡天時、地利和人和之利。

外交部長吳釗燮接受印尼「指南日報」視訊專訪，說明台海情勢希望東南亞國家集體嚴正反對中國大陸在海、空的侵犯作為威脅台灣及部分東南亞國家主權。顯然，吳釗燮對東協國家與中國大陸的經貿走勢不明不白，只是將自己主觀的意願套在別國上。韓國一直受制於朝鮮半島局勢，不能不依靠中國大陸向北韓施加壓力。

唐鳳繼被美國當局中斷視訊畫面後，再度被一個美國盟友羞辱，理由不明。若台灣外交部智察秋毫、洞見近期的朝鮮半島局勢和韓國政府與中國大陸的友好互動，怎會不明唐鳳的在線演講被臨時取消。正如與尼加拉瓜斷交一樣，台灣外交部應察微知著，不要如以往一樣如此後知後覺。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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