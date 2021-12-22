四大公投剛結束，蔡英文總統隨即召集府院黨及部分執政縣市首長，會商縣市合併升格問題，對於《地制法》修法一旦通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉及彰化縣都成為直轄市，台灣從現在的6都變9都，引發不小爭議。

回顧台灣日治時期一級行政區劃分變遷比較窺知，政府行政區的劃分會按時代變遷演進，因應管轄、產業發展、及人口數等平衡考量，絕不會為了選舉的一己之私，而缺乏長遠思考；從清治時期，僅三府一州，到日治時期通過「縣制」、「廳制」、「州制」演進；其中1926年開始的「五州三廳」維持近二十年，其各州各廳所涵蓋的行政區，恰恰符合現在的生活圈與經濟整合開發縣市。

據指出，「在野黨同聲呼籲：勿因人設事，先解決富都窮縣問題」，通盤檢討地方行政區劃分與資源分配之間的問題，如《國土計畫法》、《財政收支劃分法》、《區域計畫法》、《行政區劃法》，不能只有修改《地方制度法》；更有立委提出，要先面對「區域發展與治理赤字」、「缺乏區域思考的土地規劃」和「區域發展下的地方政府角色」三個問題。

國家政策是由政府所制定，在民主社會中，執政黨不會永遠執政，若不以國家永續發展為目標，進行改制，每當政黨輪替時，台灣會因自豪的民主而停滯不前；民主價值與公平，並非只有「一人一票」能累積或展現，還要尊重多元專業聲音，完備政策缺口與方向，千萬不要讓民主只剩下選舉或權力。

政黨政治發展雖其來有志，惟黨國區分，不也是民進黨當初的核心價值嗎？中國為了14億人口，以黨國集權推動「共同富裕」大力整頓，為達目標不擇手段；台灣是民主國家，僅2300萬人口，過去的多元議事、中立研究及論壇已不復見。比起中國，政府要拋開選舉考量，解決「貧富差距」達「共同富裕」應該不是難事。

人民在意的並非6都變9都，而是要有長久穩定的經濟發展與生活，政黨若只為選舉考量推行國家發展，忽略其他多元聲音建言，最後只會勞民傷財。

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