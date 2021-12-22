公投方歇，執政黨卻按捺不住拚選舉的躁動症頭，總統蔡英文大動作召見黨政群臣，尋求最快時間將《地方制度法》修正草案付委，讓「六都變九都」。原因無他，自然是為明年底地方大選開始鋪路，欲挾國土規劃之大議題，強化選舉目標的正當性，營造中央規劃大義來對抗地方執政勢力，以求選舉大會戰中，一次併吞非綠營執政縣市的席次，再擴大綠營執政版圖，順便收拾地方藍營多數的政治餘孽，一雪2018地方破底的前恥，狼子野心好不痛快!

小小台灣不過2400萬人口不到，卻從原本的北、高二都暴增至六都，已是舉世乍然。參照國外先進國家治理規劃，多數國家直轄市設置僅一至三個。近如日本有東京、大阪、京都等三座直轄市等級的都、府；遠如英、法僅有倫敦、巴黎之首都直轄市。而擁有紐約、洛杉磯等超級大城市的美國，卻是一個直轄市也沒有。執政黨如今為了選舉考量硬是「超英趕美」，惡搞「六都變九都」，玩起變相傑瑞蠑螈圖的行政區劃，如此毫無通盤思考全國利益的作法，難道不怕淪為國際笑話?

因廣設六都直轄市所衍生的資源分配不均、城鄉發展失衡問題至今尚未有解。而民進黨只求在選舉期間操弄直轄市升格議題，藉機攫取政治利益，而不設法尋求合理分配財稅、賦予地方人事任命權的根本之道，健全地方治理能力，捨本逐末的結果，只會加劇地方治理失靈的危害。

目前憲法針對直轄市之自治，採憲法授權立法作法，並無直接定義直轄市意涵，經授權之地制法僅針對人口數量作為設置直轄市之前提，其餘規定則是付之闕如，形成法律空白授權中央設置直轄市權利，未設節制設立之效，才讓執政黨有行政濫權廣設直轄市之機。

設立直轄市茲事體大，倘上綱至修憲層次廢除直轄市，在目前國內政治環境與財政、行政法規牽連甚大的考量下，恐是窒礙難行。但在野黨與其放任執政黨高舉升格直轄市的偽正義大旗，何不如主張在地制法修法內容增列全國直轄市數量上限規定，進行直轄市數量的總量管制?

倘因立院席次過少，無法阻擋執政黨強硬通過未設立總量管制的草案。屆時再提公投案，由全國人民自我檢視台灣是否需要有如此多的直轄市，相信其道德正當性，相較「四個不同意」將百倍不止，在野陣營應當審慎視之。

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