四大公投民進黨4：0完封，蔡英文總統不但不再擔心跛腳問題，有如吃了大力丸，公投甫落幕就邀黨內要角至官邸，敲定新竹縣市合併升格案。才隔一天，民進黨立院黨團蠻橫跳過實質審查程序，把總預算逕付二讀，民主獨裁黨原形畢露，小英總統不再演謙卑戲碼了。

「謙卑、謙卑、再謙卑」是蔡總統2016年率領民進黨首次全面執政，所下的第一道命令。小英執政迄今愈來愈向民主獨裁靠攏，執政末期原本面臨跛腳憂慮，還得虛與謙卑大搞不自由的民主，如今因公投大勝氣勢逆轉，連民主假象都不演了，直接大玩民主獨裁專制。

新竹縣市合併事宜涉及國土規劃與財政分配，民進黨只為了擴大執政版圖、幫新竹市長林智堅延續政治生命，預定搶在立法院24日最後一次院會，排審修正《地方制度法》，讓新竹縣市合併在2022年年底就進行第一次升格選舉。小英黨主席為貫徹意志，總統府還特別發新聞稿，一聲令下黨內自然形成共識。

蔡總統領導的民進黨，如今已是以民主為殼的專制獨裁政黨，目中完全沒有在野黨的存在，排審修正《地方制度法》只是第一步，且黨內共識只修改一個「或」字，具特殊需要就能升格。

除了法案為人量身定做，現在連高達2兆2621億元的111年中央政府總預算如何編列，都不讓在野黨審查。

民進黨團把總預算自委員會抽出逕付二讀，等同沒收國會監督職權，如此漠視民意的霸道獨裁做法，行政院長蘇貞昌還能硬拗成「國民黨不理性、不盡責、不審查預算，真不知道國民黨還要亂到什麼時候？」閣揆都如此顛倒是非，難怪小英也不演了，隨時都會來一齣「英皇上身」戲碼！