《約翰福音》第八章載道：清晨，耶穌來到聖殿，全體民眾到他那裡，他就坐下，開始教導他們。這時，經文士們和法利賽人帶來一個在通姦時被抓住的婦人，叫她站在中間。他們對耶穌說：「老師，這婦人是正在通姦的時候被抓住的。摩西在律法上吩咐我們，用石頭砸死這樣的女人，既然如此，你怎麼說呢？」他們說這話是要試探耶穌，為要找把柄來控告他。耶穌卻彎下腰，開始用指頭在地上寫字。當他們不停地追問耶穌的時候，耶穌就直起身來，對他們說：「你們當中誰沒有罪，誰就先用石頭砸她吧！」然後他又彎下腰去，繼續在地上寫字。他們聽了這話，從年長的開始，一個接一個地走開了。最後，只剩下耶穌和那站在中間的婦人。耶穌直起身來問她：「婦人，他們在哪裡？沒有人定你的罪嗎？」她說：「主啊，沒有。」耶穌說：「我也不定你的罪。你回去吧！從今以後不要再犯罪了」。

今（22）日上午，捲入歌手王力宏離婚事件的By2 Yumi「因吞藥輕生在醫院洗胃急救！」的新聞，翻騰出2007年華文網路世界裡，最為惡火的「糖果風暴」事件！當時，管仁健以〈誰有資格先拿石頭打她？〉一文寫道：人氣部落格「小糖果的情愛手札」裡的「小糖果」，透過文學筆法，以告解心情、毫無保留地寫下「不倫」過程，成為台灣網路上「一夜情」亂象的記實文學，反映台灣許多「幸福家庭」裡的男子，在網路上誘拐並玩弄婚姻不幸女子的種種亂象。就如「小糖果」所說：「像我這樣的女人，我相信在世界各個角落都有。我只是冰山一角，我也許只是周遭無數女人的影子而已」。

在2007年的「糖果風暴」裡，依「小糖果」的自述，她是個南台灣鄉間的年輕少婦，長相「愛國」、身材「抱歉」，因配偶吸毒、外遇與多次家暴後，持法院「保護令」帶著一兒一女住在娘家，結果被四位網友，用各種關懷感性的文字，引誘她發生了19次的不倫關係。14年後的今日，「因吞藥輕生而在醫院洗胃急救」的By2 Yumi，則是個華語流行音樂歌手，自述她「和王力宏在2012年交往，雖然時隔久遠，但刻骨銘心」。

管仁健在〈誰有資格先拿石頭打她？〉一文中的提問很好，他寫道：在聽見耶穌說「你們當中誰沒有罪，誰就先用石頭砸她吧！」的話後，人們並不是因「頓悟」，而後「蜂擁而散」，而是從年長的開始，一個接一個地走開。但為何是年紀大的先聽懂耶穌的提醒，而不是年輕人先領悟？此正是因為，群眾裡有年紀的人，會比年輕人先認清自己也是「罪人」，所以，沒有資格扔出石頭！

以「罪人」之說，回顧這個社會的噬血雙標，當網民「開版撻伐」、「磨刀霍霍」，把石頭砸向今日的By2 Yumi、當年的「小糖果」，甚至於連「小糖果」的弟妹與兒女也被無辜波及時，這個社會對立委柯建銘的「雙人枕頭」、王定宇的「八千元分租」、陳致中的「Motel嫖妓」、醫福會執行長王必勝的「代養小孩」，以及健保署長李伯璋的「十指交扣」，持的又是何種標準？給的又是哪種反應？

謹此再引管仁健所寫：對於外遇的另一方，那些身處幸福家庭，但吃過「小糖果」的男子而言，石頭（甚至是沾滿淫婦之血的石頭）都只是用來鋪路的，舖好一條讓吃飽了、吃累了、吃煩了或吃膩了「小糖果」，準備「下次再吃」的男人們，回到幸福家庭的康莊大道！

（作者為台灣師範大學教授）

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