大陸外交部長王毅在北京「2021年國際形勢與中國外交研討會」演說，以「強權」點名美國，批評美國在新冠疫情溯源、人權、台灣和地區安全等問題上損害中國利益。王毅還說，台海局勢緊張的癥結，在於台灣當局企圖倚美謀獨，美國又有意以台制華，他強調「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。」陸委會立即駁斥，稱台灣從不是中華人民共和國的一部分，既非「遊子」也非「棋子」。台灣的未來只有2300萬台灣人民有權決定，絕不接受專制政體設定的路徑。

單獨論述台灣不尋常

王毅每年都會以外交部長身分，就國際形勢與外交工作發表演說，2020年他的演說，對台灣問題只是籠統的說，「我們打好國家利益保衛戰，堅定理性回擊美方的無理打壓，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上開展有理有利有節的鬥爭」，把台灣與香港、新疆、西藏放在一起，代表四者在對美外交鬥爭中同等重要。今年首次把台灣問題抽離出來單獨論述，頗不尋常。

無獨有偶，大陸重量級涉台學者劉國深日前在接受深圳衛視記者採訪時表示，台灣社會在「去中國化」教化下，形成對大陸非常不利的片面認知；我們這邊認為是黑的，那邊可能就認為是白的。必須要經過長期的交流共處、在共同的生活基礎之上，甚至要形成共同利益的聯結，認知情感價值觀念才會改變，才有可能逐漸彌補這個差異。

他還談到，你說廣東人跟福建人之間就沒有差別嗎？……有一些差別反而是一種美，但從對抗鬥爭的角度來看，它可能就會被工具化。所以我們要警惕島內的一些政治人物，把兩岸之間的正常差異「工具化」，我們要下更多的努力工夫去形成兩岸共同的認知、情感、價值觀念，這個就是交流的問題。

劉國深特別提出，共同的「認知、情感、價值觀念」，是建立在「經過長期的交流共處、在共同的生活基礎之上」才能形成，顯見大陸對台已經認知到台灣在民進黨執政之後，不斷地灌輸仇陸的認知，導致台灣人民對大陸在「情感與價值」觀念上起了極大的變化，大陸必然要以更大的耐心與台灣進行交流，才能彌補兩岸之間的認知差距。

可以從這一點理解王毅所說，台灣是「遊子」，不是「棋子」的用意。在美國不斷的煽動強化蔡政府的抗中意識，美國也有部分政客利用「以台制華」的操作，讓蔡政府更是有恃無恐的「倚美謀獨」，所以大陸不能再消極的寄望與美國共管台灣，而應採取積極政策跟台灣進行交流，以厚植兩岸「情感與價值」的基礎。

以交流厚植民間情感

要建立兩岸共同的情感與價值，必然要經歷可長可久的認同過程，民進黨不認同「一中原則」，也不接受「九二共識」，這是兩岸分歧的起點，尤其是民進黨不僅去中國化，還重新建構新的「台獨史觀」，這讓台灣人民更悖離對大陸的認同，也是兩岸不時對撞的主因。

但是，這也是民進黨政府操控選舉的利器，讓其選舉無往不利，就以這次四項公投為例，民生議題的公投，也可以被民進黨轉化成「抗中意識」，進而煽動南部民眾接受民進黨扭曲的價值，讓台灣人寧願犧牲健康，也要對萊劑不設防。

所以，大陸光在軍事領域和民進黨對抗並不足夠，民進黨有美、日撐腰，對大陸軍事的優勢沒在怕，反而藉機煽動對大陸的反感。大陸要改變台灣現狀，必須從民間交流做起，首先要落實「同等國民待遇」，讓在大陸台胞真正感受到「同等國民」的尊重。其次，疫情結束後多舉辦兩岸交流活動，邀請台灣民眾到大陸參加。更重要的還是要讓台灣人民對作為中華民族一員感到榮耀，這必然是長期的認同重建工程。

政治使人分離，經濟使人融合，多談政治只會分歧越多，多談經濟、文化，可以使兩岸更和諧，大陸日前重申ECFA不會終止、國台辦宣示「反台獨不反台灣」都是善意的表現，儘管民進黨政府冥頑不靈，但只要台灣人民有感，就可以改變他們的認知，進而建立新的情感與價值觀念。