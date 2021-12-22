四大公投結束後，執政黨乘勝追擊啟動縣市合併。從新竹縣市的合併開始，未來將有可能從現有的6都變為9都。新北市長侯友宜20日對此議題表示，國土的劃分必須有長遠思考，地方政府關心的是如何推動建設，讓人民在各方面能夠蓬勃起飛。國土的規劃、財稅的劃分，涉及到整體行政區的區域平衡性，應當謹慎、不能急就章。尤其在公投選舉剛結束，執政黨就丟出縣市合併議題，會讓民眾覺得執政黨把「黨的利益擺在國家」之前，觀感不好。政府現階段還是應該將施政重心，放在人民最關心的薪水、物價、經濟和防疫。

根據主計總處7日發布的物價統計指出，民眾11月外食費的漲幅創下31個月以來新高；加以汽油、水果續漲，消費者物價（CPI）年增率升至2.84%，創近9年新高，上漲力道擴大。在物價、物流與人力成本都增加的情況之下，國內許多餐飲業者也抵不過這波漲價壓力，從連鎖速食的餐飲龍頭、在地或是異國小吃與飲料店乃至於高檔餐廳，紛紛都宣布要在年底前調漲價格。

就算有些業者尚未宣布要調漲價格，但一樣的價格之下，份量卻也可能縮水或是變小。比如以前的一份雞腿便當裡面，可能有一大支手槍腿。現在去買雞腿便當，老闆硬生生地把一隻雞腿在你面前剁成兩半，一個便當裡面就只剩下一隻棒棒腿或是一塊腿排，再也不能像以前一樣把整隻雞腿拿起來大快朵頤。你說，民眾怎麼可能對翻漲的物價無感？而在物價翻漲、民眾過得苦哈哈的情況之下，為了賺錢遊走在法律邊緣，甚至鋌而走險做出不法行為的人，也許也會出現地更加頻繁。就拿疫情期間不減反增的詐騙集團和詐騙案，民眾就能知道世道有多麼不好。

近年新聞也時不時就傳出，有銀行理專或行員監守自盜、挪用客戶資金不法獲利的消息。20日金管會主委黃天牧和銀行局長莊琇媛共同出席活動，被媒體問及年底是否還有理專舞弊案時，黃天牧直言，目前確實有「至少」兩家以上的銀行針對行內理專或是行員的不當資金往來「正在陳述意見」，最快下周就會祭出懲處。倘若政府不快點正視並解決物價、民生與經濟的問題，很快就不只有銀行的理專會A錢，大至公司企業裡面的財務會計，小到一般公寓大樓裡面的財務委員，只要是管錢的地方都有可能傳出類似的監守自盜爭議。

雖說這還是跟個人的道德操守有很大的關係，不過大環境所造成的影響，仍舊不可小覷。民生與經濟雖然只是政府施政的其中一個環節，卻也是普羅大眾最有感也最在意的面向。搞好民生經濟、讓民眾能夠安居樂業，絕對是維持社會秩序安定最重要的基石，希望執政者能夠更加重視。

(作者為口譯工作者)

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