如果在十年前問我台灣的未來，我認為北京無須動武，單單是經濟封鎖、以商逼政，台北就會坐上談判桌。不料世事多變，近幾年國內民心的轉變、國際反中氣氛的瀰漫，忽然讓人驚覺：和平統一似乎已成為難以實現的幻想！

兩岸強弱對峙，和平主要寄望於強者，也就是北京的決策。處理統一問題，希望中共領導人能夠考慮以下四個原則：

一、站在華夏民族的高度：從中共的角度看台灣有如芒刺在背，但若把觀察的角度拉高到華夏民族，台灣不僅不是芒刺，反而是散發著清香的鮮花。全球所有華人生活地區，諸如大陸、新加坡、香港、澳門，台灣保有最濃的中華文化，也培養出最活潑的民主氣息，健保全球首屈一指，社會福利越做越好……，雖不敢講老有所終、壯有所用、幼有所長，但台灣在各方面的成就，有資格稱得上中國五千年歷史中的奇花異草。

面對奇花異草，當權者的責任是費心呵護，而不是除之而後快。也因此，只要能滿足統一的前提，就華夏民族的宏觀視野來看，北京應竭盡所能地維持台灣現有的制度與生活方式，任其自由自在地發展，看它能長成什麼樣子？又能在歷史寫下什麼篇章？

二、展現強者的自信：最近20年若頻繁往來於兩岸，可以清楚見證台灣在原地踏步，大陸進步神速。實踐是檢驗真理的唯一標準。北京應有足夠的自信，不久的將來大陸在各方面都會超越台灣。

如果勝券在握，何愁台灣遠離祖國？面對台灣，請北京展現強者的大度與自信。無須抱持「你必須如何，我才會如何」的想法。管他台灣要如何，只要不獨立，其餘就睜隻眼、閉隻眼，難不成有朝一日台灣會推翻共產政權？

三、最小的改變：統一之後的台灣與現今相比，必須做出什麼改變？只有一項，就是放棄「國家」稱謂。不叫「國家」，又該叫什麼？不管他叫什麼，完全由台北決定。

不要再談九二共識、一國兩制，講得越多，議論的空間越大，受曲解的範圍也越廣。統一的條件只有一個，簡簡單單六個字：放棄國家稱謂。其餘所有的一切，不必指指點點，更不可躲在背後左右，那完全由台灣自行決定。

四、最堅實的保證：某些人反對一國兩制，不是制度的內容，而是無法信任北京的承諾。特別是香港失敗的案例在前，難免讓人懷疑一國兩制是瓦解心防的開始，之後對民主程度的收放，全在北京一念之間。也所以，想要台北接受統一，關鍵在讓台灣人民信任北京的承諾。

如何贏得台灣人民的信任？簽什麼條約、設什麼機構，甚至國際勢力介入，從歷史的經驗法則看，都不夠牢靠。想要贏得台灣人民的信任，重點還是在軍隊。試想若台灣放棄國家稱謂，以後每年不管編列多少軍事投資，北京加碼補助50%，讓台北自主地進行強化防衛的投資。

尖聲批評之前，不妨想一個更能夠贏得台灣人民信任的保證。想得出來嗎？倘若認為北京不可能同意這個荒唐的條件，我想請問：為什麼不同意？擔心台灣別有居心？「台灣VS.大陸」是標準的「弱VS.強」，假如強者不相信弱者，憑什麼要求弱者相信強者？

的確，「一國兩軍」前所未有，然而兩岸之間的對峙，不也是前所未有？統一是主權之爭。要台北讓出主權，北京總該付出什麼代價吧？單單喊喊口號，什麼「一國兩制、五十年不變」，請問北京實質付出了什麼？

統一對北京是神聖不可侵犯的使命，只要能讓台灣放棄國家稱謂，北京有何不可退讓？又有何不可隱忍？希望習近平看到這篇文章，並且接受其中部分觀念，因為這可能是避免台海戰爭的一線希望！

（作者為海軍前艦長）

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