挾著1218四項公投「完封慘勝」的氣勢，蔡英文搶在第一時間召集民進黨府、院、黨、及地方高層商討「竹竹合併」、《地制法》修法獲得高度共識；今日中常會後蔡英文更指示週五付委。輿論好奇的是：此案拚趕速度之快，更像是蔡總統被逼急著定調此事，是誰在急、有這麼急嗎？

從歷年選舉結果來看，大新竹地區的藍綠版圖長期以來呈現的是藍大於綠，就算現任民進黨籍新竹市長林智堅即將做滿8年市長且評價不差，這次公投結果，新竹縣市皆為4個同意，若竹竹真的合併，民進黨的選情絕非樂觀從容，反而有更多不確定性。

弔詭的是，即便蔡英文本人早已多次公開對「竹竹合併」與《地制法》修法下達指導棋，但日前竟有11位民進黨籍立委未連署由柯建銘提出的「地方制度法第4條條文修正草案」，不僅有「正國會」系統的蔡適應、陳亭妃，「湧言會」的王定宇，就連「英系」陳明文、羅致政、王美惠與蔡易餘也都赫然入列。大家記憶猶新，當時第一個跳出來反駁的人就是陳明文。

黨內不是沒有爭議，身為盟主的蔡英文，未能讓手下遂行其意志，是否意味著蘇貞昌「該議題有高度共識」的言論必須打上折扣？甚至，亦浮現出蔡英文剩餘任期不多，民進黨各山頭不會再那麼「聽話」？

當然，這是民進黨的「茶壺內風暴」，蔡英文手上掌握各派系的提名權、派任酬庸的官位子，陳明文是「靜默抗議」，還是等著被摸頭？公投結束後，後蔡英文時代揭幕，民進黨接班梯隊的競爭將愈發激烈，蔡總統的「跛腳」，將是可預見的難題。

民進黨團總召柯建銘說，竹竹合併與《地制法》修法是全台灣的事，究竟蔡英文憂國憂民，還是民進黨派系爭搶地盤，吃瓜群眾們都在等著看。

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