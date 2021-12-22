「選不贏，就改變遊戲規則！」是民進黨完全執政、享受權力的滋味後，濫權、擴權、違反民主法治的猖狂行徑，無論是黨內競爭，還是外部選舉都是如此。

在四項公投取勝後，民進黨府院黨高層立馬會商，決議總預算案強渡關山及就2022地方選舉展開佈局，並交由立法院及行政院貫徹執行。近日，中華民國國會史上頭一遭，以逕付二讀方式處理總預算案；此外，民進黨立院黨團也提出《地方制度法》修正草案，準備蠻幹修法，再透過由上而下的硬幹方式，將新竹縣、市送做堆合併升格。

當年，蔡英文與賴清德拚初選，原訂2019年4月10日進行總統初選民調，一改再改，最終延後2個月到6月10日進行；此外，為確保蔡英文勝出，民調規則也要改，即便賴清德有異議，套句電影〈少林足球〉的台詞，「裁判、球證、旁證，加上主辦、協辦所有單位，全部都是我的人，你怎麼和我鬥！」

另外一個例子，則是農田水利會長改為官派。水利會長由會員直接選舉產生，是陳水扁政府在2002年修改通過的，原本的盤算，是認為基層農民支持民進黨者多，透過會員直選會長，便可以順利拿下各農田水利會。

無奈經過幾次選舉，多數農田水利會仍掌控在國民黨及地方派系的勢力範圍。民進黨完全執政後，遂於2018年1月17日，挾國會多數席次，強行通過行政院所提《農田水利會組織通則修正草案》，把農田水利會改制為公務機關，並停辦農田水利會長選舉改為「官派」。

迄今，「選不贏，就改變遊戲規則」的伎倆，民進黨依舊百玩不膩，因為2022地方選舉，民進黨在新竹市長人選喬不攏，眼見新竹市長選舉可能輸掉，故提出新竹縣市合併升格，一方面為林智堅不能再繼續參選解套；另一方面，期盼藉此扭轉民進黨在新竹縣、市長選舉的頹勢。

四項公投開票結束後，蔡英文總統發表談話，強調民進黨政府是個願意和人民溝通的團隊，透過民主機制，不同的意見可以相互溝通說服，人民的意志，也可以凝聚出價值的選擇。這句話說得很漂亮，但與實際卻不太相符，若對照當前民進黨的離譜行徑，蔡英文這段話應該改成：「民進黨是個只願意和自己人溝通的團隊，並透過完全執政的優勢，不同的意見可以完全輾壓，黨內的意志，可以凝聚出攻城掠地的價值！」

民進黨硬推《地方制度法》修法，主要目的有二：第一，為林智堅可以繼續參選大新竹市長解套；第二，土崩瓦解國民黨在新竹縣的地盤。如今，因人設事、量身定做兩大標籤，已牢牢貼在林智堅身上，再加上民進黨蠻橫硬幹的行徑，惹得天怒人怨，這樣下去，林智堅真的選得贏嗎？如果林智堅落選，改天是否又要改變遊戲規則，再讓新竹縣、市分家？民進黨為了選舉私利亂搞，台灣民主不死，恐怕也只剩下半條命了！

（作者為政治觀察者）

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