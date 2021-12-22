蔡詩萍先生《給深藍的公開信》一文，語重心長；筆者自認自己也是深藍，拋磚引玉，分享另一面的觀點。

事後諸葛，民進黨的公投策略很清楚，利用25%的門檻、政府資源以及政黨對決，讓國民黨處在兩難局面：理性論述，投票率無法拉高；政黨對決，又會讓中間選民卻步。

這次四項公投的結果非常接近，可見大部分的人都是包裹投票，不太在乎內容。反萊豬的不同意票19.86%／同意票20.84%，可以解讀為藍／綠基本盤，或者是蔡政府的滿意度／不滿意度的比例；不論是何者，都表示民進黨的基本盤並不「穩」，會有國民黨大敗的感覺，是因為投票之前過度樂觀。

趙少康說「高雄人讓全台灣人吃萊豬」，民進黨認為是「侮辱高雄人」，可見也知道開放萊豬是不對的，是「侮辱」，覺得投下不同意票「很侮辱」。主流民意反對萊豬，是客觀的事實，那為什麼出來投票的，還是不同意比較多？

除了一部分是民進黨資源、組織的力量外，也應該要承認，許多綠營支持者，還是願意包容民進黨的雙標與反覆。

四項公投，國民黨提出了「反萊豬」、「公投綁大選」，這是支持度穩定領先；而民間提出的「珍愛藻礁」、「重啟核四」，的確存在縣市之間的矛盾。但反過來講，最大在野黨可不可以只挑勝仗打，可不可以因為怕輸，而放生公民團體的公投案？

朱立倫定調「四個同意」，表示國民黨不會拋下任何一位被壓迫的人民，這也是一種形象；最大在野黨可以戰死，不能投降。

其實綠營的支持者，也不會認為民進黨做的都是對的，只是選擇原諒。綠營不會認為「養網軍」、「查水表」符合民主價值，也知道民進黨在公投案前後不一致，只是為了一個「更大的價值」，選擇包容民進黨的錯誤。

這個更大的價值，當然是「抗中保台」。「抗中保台」讓台灣人民心甘情願吃萊豬，繳稅給民進黨養網軍；「抗中保台」成為民進黨的金鐘罩鐵布衫，再怎麼胡作非為，還是可以輕鬆過關。

那，深藍該怎麼因應呢？蔡詩萍的建議，有點像是—就向民進黨投降吧，跟民進黨一樣講「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，一樣動不動戳老共一下。

藍營的共同價值，在於認知台灣沒有跟大陸對抗的本錢，為了保障台灣的和平繁榮，下一代的健康成長，有時不得不委曲求全。放棄這樣的理念，是不是就能幫助選舉？這是一個問號。衝鋒陷陣倡議公投，並且嚴厲批判民進黨的人，真的就該叫做「深藍」嗎？這樣的深藍該被檢討嗎？對民進黨惡形惡狀一言不發，就是中間、淺藍嗎？

或者謀事在人，國民黨堅持「原汁原味」，讓台灣人民至少擁有一個「和平」的選項；至於台灣人民如何選擇，那就成事在天了；這也是另一種思維。

「深藍」與「中間」的矛盾，在國民黨存在已久，但不能否認的是，如果在野黨每一個人都「中間」，那「中間」只會被視為軟弱；「中間」的溫和理性，是「深藍」的衝鋒陷陣襯托出來的，這是中間路線（如果忍耐不發言叫做中間）對於深藍，應該要有的一些敬意。

（作者為政治幕僚）

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