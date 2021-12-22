俄羅斯總統普丁似乎已經準備向烏克蘭動手，普丁強調緊張局勢歸咎於北約和美國。

據CNN報導，俄羅斯派往烏克蘭邊界的軍隊，已經由先前的12萬增加到17萬，英國已經明確表態，一旦戰爭爆發，北約不可能派兵幫助烏克蘭。經歷阿富汗和伊位克的慘然敗局，英美為首的國家不論離本國遠或近、當涉及要動員兵力協防一個所謂盟友時大都愛莫能助，這是大國對軍事的深慮和機變。烏克蘭情勢和大國先聲奪人，繼而顧左右而言他的詭略歷歷在目，台灣不能等到大陸準備動兵時才恍然大悟。

東歐和亞洲兩大火藥庫可能使美國、俄羅斯和中國大陸燃起衝突。拜登稱美國及其盟友將應對俄羅斯採取「強有力的經濟措施」，而應對中國大陸，美國和其盟友選擇了更為軟弱的所謂外交制裁，冬奧開幕式不會有美國、英國或澳大利亞的外交官來北京參加，這種自作多情的企圖孤立中國大陸的手段，中國大陸亦不在意。總體而言，美國口中稱的經濟外交手段制裁，就是表明美國不會冒險犯難，輕舉妄動，不會以軍事手段迎戰對方。

7年前，當俄羅斯併入烏克蘭的克里米亞半島時，由於烏克蘭軍面對資金匱乏以及組織力極弱，令當時俄軍如入無人之境，西方亦沒有方法阻止俄羅斯將克里米亞半島併入。

自2014年以來，烏克蘭的軍備只是稍微比7年前完備，但仍與俄羅斯甚為不對稱。美國向烏克蘭提供了20億美元的安全援助，其中包括兩批導彈以及其他軍事裝備。近日英國和烏克蘭敲定了一項合作協議，使基輔能夠從英國尋求貸款購買英國軍艦和導彈。從西方向烏克蘭出售軍備的例子可見，西方國家樂於向烏克蘭提供源源不絕的軍備，一旦涉及自身軍隊動員甚至派遣、交戰則故意搪塞。

烏克蘭作為歐盟以及北約與俄羅斯之間的一道防線，戰略意義甚大，但依然被西方主要國家視之為棄之可惜的「雞肋」，如此反射向台灣，莫非民進黨依然酣睡在「美國夢」中不醒？

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