（本文寫於2021年4月10日於紐約）

有關亞裔美國人遭攻擊和種族歧視的媒體報導氾濫，列舉報紙大標題：

又是仇恨，南加州亞裔女被槍殺

地鐵上白男涉嫌對華女撒尿

「該死的亞洲人」非裔地鐵揮拳耆老滿身血

亞裔族群開設的商店、餐館可能遭刻意鎖定，老闆提早打烊保護員工安全

美國華人老太街頭受襲揮棍還擊，事後恐慌嚎哭

華裔在酒吧，遭一名顧客咒罵他戴口罩，更質疑他是否帶有新冠病毒

「新冠都因為是你們」亞裔女地鐵站被毆臉

社交網站發起 Slap an Asian Challenge（搧亞裔耳光挑戰）煽動在公眾場合搧亞裔耳光

張貼海報上寫：「祈求鏟除在我們國家內惡魔中國人的影響力」

狂徒連闖餐廳威脅「槍殺華人」比出開槍手勢林書豪效力NBA 發展聯盟，在球場上被運動員叫「COVID-19」（新冠病毒）

全美亞裔民眾膽戰心驚人人自危時，不料我也在光天化日之下碰到了類似的情況，上周在家附近無故被兩名非裔女孩明目張膽高罵髒話：「Fucking Chinese！」然後怪異挑釁似的咯咯大笑，我怕吃眼前虧只裝沒聽到，此類事情亞裔老者和女性是被當攻擊的箭靶。針對亞裔的仇恨犯罪升級之際，在場民眾鮮有人見義勇為挺身而出，以及執法人員袖手旁觀的冷漠態度，引發越來越多亞裔呈現恐懼或嚴重焦慮的心理問題，坦白的說我也屬其中一員。

就在前天，街道上一步之遙的距離，突然有人拿出了一個黑色的東西快速對準了我的臉，就在我失聲高叫之際，發現眼前反光，原來是相機鏡頭不是手槍。拍照的人轉身走了，而我驚魂未定，嚇得腿發軟、眼淚流了下來。

更痛心的是剛剛開始康復的年邁母親擔心我每天出入會遇到歹徒，天還沒黑就催促我趕快回家，回家後忘了報平安她也開始憂心忡忡，頻頻打電話查勤。我在紐約住了半世紀，非常習慣獨來獨往，從來沒有擔心過人身安全問題，但這一切，在無處不在的種族歧視、仇恨下，安全感喪失、自由平等的理想徹底幻滅。

2021年3月16日美國亞特蘭大市發生槍擊案，襲擊「楊氏亞裔按摩店」，造成8人身亡，其中6名是亞裔女性。21歲的白人男子涉嫌作案。很明顯此次凶殺案針對的是亞裔女性，以及亞洲人在美國經營的企業。

槍案引發全美怒火，亞裔醒悟過來不能再「啞」了，亞裔的沉默換來仇視的人更肆無忌憚的猖狂，必須挺身站出來反擊。一般亞洲人做人低調，有把自己分內的事做好就行的習慣；遭受攻擊後不放心司法又害怕受報復，因此往往不敢報案，「忍氣吞聲、逆來順受」。但此路已經行不通了，反擊仇恨成了眼下的燃眉之急，必須向當前的仇亞浪潮怒吼：我們不是吞忍族、低頭沉默不是金、亞裔不再做「啞」裔！

「反仇恨亞裔暴力」示威活動開始在全美國串聯舉行，人們團結起來，紛紛譴責種族主義、仇外心態和暴力行徑，意識到必須站出來為自己與孩子發聲， 為了下一代不用擔心走在街頭遭到攻擊和仇視，生活在恐懼中。

示威遊行時高舉著牌子：

#Stop Asian Hate（停止仇恨亞洲）

#Hate is a Virus（仇恨是病毒）

4月4日周日，是復活節也是中國清明節，「亞裔維權大聯盟」和美國「亞裔社團聯合總會」在紐約組織「停止仇恨、反歧視、捍衛亞裔權益」大型集會和遊行示威， 亞裔維權意識逐漸覺醒，四百多個社團、數萬民眾報名參加。在曼哈頓富麗廣場（Foley Square）開始聚集，經過市政廳，穿過布碌崙大橋（Brooklyn Bridge），抵達布碌崙Cadman Plaza。

一路之上男女老幼齊心合力高喊「不要仇恨，要行動！」「亞裔的故事就是美國的故事！」「永不言棄的亞裔不會再沉默！」集會中也呼籲聯邦政府將4月4日定為「反仇恨日」。

欣慰的是獲悉紐約亞裔成立民間巡邏隊保護社區，開始自救行動，其中「紐約安全步行」（Safe Walks NYC）目前有超過1800人志願參加，護送有需要的民眾到達他們想去的地點，而大多數志願者是年輕的一代，他們擁有雙語能力。顯示了人們在自發地認識到強化一己之力、自力更生、互愛互助的重要，年輕人的實際行動讓人看到了希望。

近來看到林書豪與嫂嫂派翠西亞，共同署名的投書文章，3月22日刊登在《時代雜誌》（TIME）網站。對體育運動我不熟悉，但讚賞哈佛小子林書豪在籃球場內外待人接物的智慧和謙虛作風，對基督教虔誠信仰，樂意傳播教義並熱衷公益，然而行事十分低調，是個有教養的年輕人。

可以想像林書豪一路以籃球運動員身分走來，在球場裡外受到的排擠打壓、語言霸凌、冷嘲熱諷的凌辱可想而知。直到目前，他仍然沒有指名道姓說出是哪位在自家球場上惡意呼他「新冠病毒」，猜想他心存厚道想給人留後路， 也是基督教教旨中的「寬恕」灌輸給他的修養。

文章中，林書豪首先自白心聲：「後悔與遺憾林來瘋（Linsanity）時期沒為亞裔發聲，9年前當自己成為全球聚光燈的焦點，但心裡想的只有打籃球，沒有認識到，亞裔族群層層的心理創傷和一代代承受系統性不平等。」也談到：「過去這一年來，我們看到某些心中最恐懼的事情發生了，社會中，某些最醜陋的部分在活生生上演。面對這一切， 需要勇氣。」

同時他自省：「9年後的『林來瘋』，傾聽批評、自我沉澱，也呼籲人們暫時放下自我，反思自己是否無意間也犯不把人當人看的錯誤？當知道有一群人出來訴說苦難、尋求同情心的時候，自己是否能夠停下來聆聽？他期盼無論是來自哪一個族群， 彼此都能得到充分理解，知道自己是誰！」

【未完待續】