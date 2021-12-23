長期以來，我國失業率會這麼低，海外就業有很大的貢獻，去年疫情出現以前，我們就業人口中有70多萬人是在大陸、東南亞及美國等地工作，如果少了這70多萬海外就業，台灣失業率將升高6個百分點，海外就業的重要於此可知。

依勞動統計定義，一國就業人口除了包括國內的工作者，也包括在海外的工作者，全球化之前就業機會多在國內，但隨著全球化，赴海外就業日趨普遍，以致有時國內就業機會看似不多，而就業人數依然扶搖直上，其原因就在於海外就業規模逐年擴大。

海外就業統計源於2000～2005年所出現的統計矛盾，當年從廠商面的調查統計，五年來國內僱用員工總數只微增3,000人，惟自家庭面調查的數字，五年來「受私人僱用的人數」卻大增57萬人，這兩個數字擺在一起非常矛盾，惟一能解釋的就是：這一期間有更多的國人赴海外就業了。

當然，造成這兩個數字這麼不協調還有另一個原因，就是此一期間產業結構變化太快，2005年又接近五年基期的尾端，誤差會比較大，然而即使隨後依據普查資料重新推計，這五年國內受僱人數也只增加27萬人，與家庭面推估的數字仍差了30萬人之多，顯見海外就業在這一期間確實出現了重大變化。

當年的主計處第四局，也就是今天的國勢普查處展開海外就業的推計，發現2000～2005年赴中國大陸、東南亞的海外就業人口由26萬人逐年升高至40萬人，證實了海外就業確實是讓我國就業得以成長，失業得以緩和的原因。為讓海外就業統計更為週延，自2009年納入美國等其他地區，海外就業輪廓更為完整，2009年達66萬人，此後逐年升高，至2019年已達74萬人，占我國總就業人數的6.4％，對我國勞動市場的穩定，失業率的緩和，貢獻不小。

主計總處日前公布2020年我國海外就業統計，這次的數據出現前所未見的重大變化，這當然與去年疫情有關，我國海外就業人數降至50萬人，比前一年大減將近24萬人，如前所言，海外就業的增加有和緩失業，穩定就業的效果，如今海外就業大減，自然也有拉低就業、推升失業的作用才是。

我們以2020年的就業統計，來對照2020年的海外就業統計會發現，這兩項統計些地方確實是遙相呼應，但也有若干地方予人有衝突、矛盾的感覺，茲列舉以下三點：

第一、就業人數不減反增：2020年海外就業大減24萬人，但台灣就業人數反而由1,150萬人增至1,150萬4,000人，增加了4,000人，雖然2020年下半年隨著疫情趨穩，相關限制解封，景氣漸次復甦，然而再怎麼說也難以抵消所減少的24萬名海外就業才是。除非，這些人紛紛返國又找到工作了，但這麼樂觀的可能性不高，再不然就是海外就業人口中絕大多數都是國內母公司派赴海外者，因此調回母公司仍得以繼續工作。

現在的問題是我們的海外就業統計，並沒有辦法釐清這些海外就業者的從業身份，有多少人是自營作業者、多少是受僱於本國企業，又有多少人受僱於當地公司，多少人是老板，因此難以釐清何以少了24萬海外就業，而國內就業持續成長的原因。

第二、失業率文風未動：失業率是失業人數占勞動力人口的比率，當海外就業人數少了24萬人，除非這24萬人無縫接軌，全數在國內找到工作，否則他們就只有兩種可能，其一，繼續找工作而列為失業者，其二退出勞動市場而成為非勞動力，若屬前者會推升失業率，如屬後者會拉低勞參率。從失業率來看，2020年我國失業率3.85％，與前一年的3.73％沒有太大的變化，須知，以目前台灣勞動市場規模，少了12萬個就業機會，就會提升1個百分點的失業率，如今少了24萬個海外就業，即令一半都找到工作，失業率也將提升1個百分點，再加以疫情在國內就業市場的干擾，失業率應該會有反映才是，何以文風未動？

第三、勞參率幾乎未變：如前所言，少了海外就業24萬人，勞動參與率應該會降低才是，人情之常，經濟劇變，自職場退離，會暫時退出勞動市場休息一下，例如2009年金融海嘯期間，台灣勞參率就降了0.4個百分點，然而2020年的勞參率59.14％，與前一年的59.17％是微降了一些，但變化非常微弱，甚者此一微弱的變化還包含疫情干擾國內勞動市場的成分，少了24萬名海外就業者對台灣勞動市場，似乎沒有帶來什麼影響，這是真的嗎？該如何解釋？

我們肯定國勢普查處長期以來用盡洪荒之力推估海外就業統計，讓我們可以了解貿易自由化、全球化對國內勞動市場的影響，惟本次海外就業變化如此之大，消失的24萬名海外就業者，到底去哪裡了？目前的統計已無法完整表述，而其間可能隱含著更多尚未浮現的問題，循此，海外就業統計有必要再精進，俾使就業統計與海外就業統計如響斯應，以化解外界的疑問。