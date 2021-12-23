國防部推動平戰合一，預定將「軍團」取消，改成「作戰區」編制，作戰區指揮官除統轄境內的陸海空三軍外，另外對於海巡、警、消及公民營事業機構的協調，均在作戰區管轄下，作戰指揮權責大幅提升，如同「小總長」。

依據國防部未來的構想，軍團直接改為作戰區，編裝勢必要做出重大變革，因為三個軍團指揮部，都是「純」陸軍的人員編成，僅在幕僚單位設置海、空軍聯絡官，然而依軍種的「慣例」，去陸軍軍團當海空聯絡官的人員，大都為各軍種的「棄子」，所以也成了「納閒養老」的位子，運用現成的編組，去執行三 軍聯合作戰，可謂「理想豐滿，現實骨感」。

未來的小總長，若能確實掌握轄內或戰時編配的海、空軍部隊，陸軍勢必放出原有各軍團副指揮官及副參謀長等的員（將）額，給海空軍派員擔任，甚至不分作戰區指揮官由海、空將領輪流擔任，否則聯合指揮部的意義不大，例如陸戰隊是參謀本部的戰略預備隊，若配給作戰區，陸戰隊將領不在聯合指揮部裡面，又有誰能確實運用陸戰隊來發揮戰力，空軍的戰機更不用說了，但是釋出將額，必定造成陸軍系統強大的反彈。

當年國防部曾有意讓陸戰隊接管東引的防務，陸軍原先也樂觀其成，可以集中兵力防衛馬祖，但是一提到員額及位階時，即不了了之，至今仍是陸軍駐防東引，守成不易，任何一任陸軍司令都不希望在自己手裡減少將額，除了部屬的殷切期盼外，也很難跟老將們交代，確實吃力不討好，如何擺平這些反對的聲浪，才是改革的重頭戲。

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