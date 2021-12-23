四大公投，全軍覆沒。從傳播角度看，絲毫不意外。訊息時代，媒體即通路，掌握媒體者，掌握通路，掌握通路者，掌握訊息，自然勝出。

民進黨全面執政以來，全面掌控媒體。NCC助紂為虐，震懾封鎖非我族類的傳統衛星及有線電視新聞頻道；民進黨豢養的網軍、社群媒體、網媒網紅，為虎作倀，一哄而上，拉高網路聲量，於是乎，天下民意盡入「綠彀」中，理性探討四項公投問題的主張和意見，又如何能傳遞到千家萬戶裡？民進黨封殺公投，也就不意外了！

其次，從公投攻防的口號設定策略來看，國民黨犯下了不可原諒的錯誤。正是這個錯誤，讓四項公投全盤盡墨。

四項公投，民進黨喊出的口號是「四個不同意，台灣更有力」，國民黨在沒有深思熟慮的情況下，貿然跟進，喊出的口號是「四個都同意，台灣更美麗」，聽似押韻順口，卻是鸚鵡學舌，跟著民進黨的曲調起舞，未戰先敗。

議題設定是選戰策略中極為重要的一環，口號設定則是議題設定的一部分，除非口號能夠一擊中的，徹底擊垮對手的論述，否則，當一方口號跟隨對手屁股後頭時，等同於被對手牽著鼻子走。

民進黨的四個不同意，將四個完全不盡相同的公投議題，揉捏成了「同意民進黨」vs.「反對民進黨」（或是同意國民黨、同意共產黨）的單一議題。這就像國民黨一黨獨大時，將一切問題簡化成「反共」vs.「共匪」、對與錯、是與非、黑與白，是一樣的策略。

此外，民進黨的四個不同意，隱含著語意學上魚目混珠的戰術。四項公投除第17案主文，文字較清楚簡單外，其餘三案主文都非常冗長，語意不清。民眾進到投票所，看到公投票上的那一長串文字時，根本已經搞不清是同意還是不同意了。

回頭再看民進黨官網上有關四個不同意的文宣。蔡英文、賴清德、蘇貞昌一字排開，手握拳頭，前面四張看板，17案被扭曲成「重啟危險核四」、反萊豬變成了「製造台美貿易障礙」，珍愛藻礁居然成了「反能源轉型」，第20案也成了「公投亂大選」，四項公投主題，完全扭曲。偏偏，國民黨還高喊四個都同意，如何能不敗？

這場公投對決，民進黨就像是童話裡的吹笛手，咿咿嗚嗚帶著鸚鵡學舌的國民黨，走進預設的陷阱裡！

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