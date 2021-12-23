12月22日，台南市議會國民黨籍市議員蔡育輝提案建請中央改國號為「台灣共和國」，因該提案無其他議員表示異議，難得形成「藍綠共識」，因此議長郭信良隨後裁示通過此案。

當然，該提案沒有強制力，蔡英文政府也沒有回應的義務。國民黨台南市議會成員的舉動，就是嘲諷民進黨長期將「台獨」作為選票提款機的荒謬，這卻也同時反射出總有那麼多人願意向民進黨「買單」的無奈事實。

近年來，在「抗中保台」無往不利的情況下，民進黨政治人物食髓知味，三不五時就要搞一下「去中」或「台化」，像是「華航改名案」。但層峰其實仍清醒，知道何時該踩煞車。綠委蔡易餘曾提出修憲刪除憲法中「國家統一」的字樣，遭蔡英文直接介入撤案；民進黨大老邱義仁更多次直言美國「不支持台獨」、「台獨不適當」。

其實，民進黨自知承受不起真正台獨所帶來的後果，才只能一而再、再而三地將台獨當作選舉話術使用，一次兩次使用後效果不錯，漸漸地什麼議題都千篇一律進行操作。剛結束的四項公投就是明證，蔡英文最後關頭打出「台灣隊」旗號，只要跟民進黨立場不同就是「不愛台」、「中共同路人」，將攸關民生的公投綁上「抗中保台」，成功扭轉綠營頹勢；即將到來的中二選區補選與林昶佐罷免案，不意外地也將依樣畫葫蘆。

眾所皆知，一旦真的台獨，北京必定根據《反分裂國家法》對台灣進行反制，在民進黨極有可能長期執政的情況下，既要彰顯該黨的台獨理想、亦要顧慮現實狀況，選前大喊台獨，選後能不碰就盡量不碰，就是民進黨一以貫之的做法。

從去年國民黨立院黨團臨時提案台美建交、到昨日台南市議會國民黨議員提出改國號的舉動，都應該讓社會看出這不過是面「照妖鏡」，畢竟，若是「台灣共和國」成真，民進黨大概也不復存在，反倒是現在的做法能讓其收割一次次的勝利。然而，台灣究竟還要被民進黨操弄分化多久？或許民眾也需要自省。

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