﻿民進黨立院萬年總召柯建銘，已是企圖一手遮天的立院新一代老賊，目前正在進行摧殘台灣的民主憲政體制，獨裁式的將中央政府總預算案，不依憲政程序審查，竟然不經各委員會一讀，逕送院會二讀，其藐視全民及國會的作法，應受到歷史的審判。

從第二屆一直連任到第十屆台灣立法委員的民進黨柯建銘，已達任期30年，比美1949年隨國民黨來台被民進黨人醜化的萬年立委老賊，他已成了新一代的立法院老賊！

柯建銘在立法院擔任民進黨第五屆至第十屆的總召，佔此位子長達15年以上，挾此重要職位，為私利及其政黨，從企圖影響及破壞司法制度，到指揮民進黨立委多次大鬧並霸佔國會議場，都是他坐鎮指揮。

還記得柯建銘為友人的非法砂石利益，將當時的調查局長召到立委辦公室，打電話去影響檢察官，而在案發後又利用王金平院長去作司法關說，如此國會的黨鞭，在先進國家的國會從未見過，只有民進黨能派任如此政客常任黨鞭，所以民進黨的貪腐也就不足為奇了。

這次行政院將下年度2.26兆的中央政府總預算案，送請立法院審議，原應依憲法程序在立院作三讀的法定程序審查，柯建銘卻以時間不夠為由，略過委員會的一讀法定程序，將總預算案直接進入院會作二讀的程序，這樣的提案與作法，不僅違憲，而且是民主政治體制國家不曾有過的獨裁作法。

這次民進黨輾壓民主政治的橫蠻作風，實在是視民意如無物。一個沒有論文卻自稱博士的總統，加上沒有憲法常識的立法院長、不尊重國會的行政院長、目無法紀的黨鞭，和一群自願放棄職權的立委，這樣組合的政府，台灣選民要繼續容忍到幾時？

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