俄羅斯總統普丁訪問印度，除建立兩國「特殊且具特權的戰略夥伴關係」外，同時也確定年底前將交付一套S-400防空導彈系統給新德里，強化印中邊境安全部署。這些交易可能違反美國的《敵對國家制裁法案》（CAATSA），影響今年9月印度總理莫迪前往華府訪問所欲建立的夥伴關係，拜登政府希冀以四方安全對話（QUAD）為基礎建立印太戰略圈，可能出現破口。

中國及俄羅斯與美國關係惡化，及印度與中國的邊境糾紛已是新的地緣政治現實，美國藉由QUAD來結合印度制衡中國，成為印俄關係發展的重要因素。

印度於2018年宣布購買S-400防空導彈系統，已引起美國的質疑與不悅，讓印度面臨美國金融制裁的風險。根據美國《敵對國家制裁法案》，俄羅斯、北韓與伊朗都是美國的對手，因為俄國對於烏克蘭的行動、干預2016年美國總統大選以及支持敘利亞政府，遂禁止其他政治實體向俄羅斯購置武器。2020年土耳其向俄國購買S-400防空導彈系統，美國就祭出《敵對國家制裁法案》，取消土耳其100架F-35的訂單。

美國迄今並未明確表示是否將援引《敵對國家制裁法案》制裁印度。拜登政府希望與印度建立「戰略盟友」關係，應該不會援引《敵對國家制裁法案》制裁印度，但必將引起國內外雙重標準的指責，倘若美國政府真的對印度施以金融制裁，卻反而會強化印俄關係，成為莫斯科南方地緣戰略的勝利，以及華府在印太戰略南方的破口。

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