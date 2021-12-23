公投結束，細心觀察，我發現幾件值得反省的事。

第一：那些號稱的「正義良知」社會運動團體，怎麼都不見了？那些號稱「社會良心」、「公民權利」、「公平正義」、「環境正義」、「農民權益」的社會運動團體，這一次全部失聲。唯一公開站出來，並環島行腳的，是秋鬥。許多文化界的人：如黃德北、關曉榮、鍾喬、侯孝賢、朱天心、范振國等，都站上第一線。但他們只是以自己的行動，苦行般的默默支持，希望做一個在基層點燃火種的人，沿路召喚民眾。

然而，以往那些喊得超大聲的，在公投當前的時刻都沈默了。當然，像主婦聯盟，早在去年９月就發出聲明說：「當歐盟、中國、泰國、俄國等全球一百多個國家拒絕萊克多巴胺，我們用萊豬進口的到底能換到美國給的什麼？」 然而公投前夕，它和大多數社運團體一樣，選擇沈默。

我不感到訝異，因為太多社運團體的人都去做官了，而許多環保團體也開始做起了綠能生意，包起社區營造的工程。至於聲量最大的文化團體，在文創基金、政府補助案、各地文化標案的需求下，早已成為利益共生的一環。

然而，社會運動變成政黨的側翼，沈默與出聲都看政黨的臉色，難道不會覺得可恥嗎？那些掛在嘴巴上的良知，如今在那裡？午夜夢迴，捫心自問，難道不會覺得愧對年輕時代的理想？

第二個反省：為什麼在野的國民黨無法連結社運團體？國民黨與社運團體缺乏連結，或許緣於過去戒嚴時代，反對威權統治，社運團體是與民進黨結盟的，因此意識形態上，仍保有過去的習慣。但民進黨執政已經這麼多年，新威權統治都顯現出非常明顯的跡象，為什麼國民黨無法召喚出反抗意識？

當社會的憤怒、民心的無力、民間的無奈缺乏出口之際，為什麼國民黨未能成為民苦民怨的代言人？為什麼國民黨的思考，總是「內捲化」，老是在內部派系之間，互相檢查檢討，卻不願意團結一起，共同對抗強大的執政者？

坦白說，侯友宜在想什麼，誰在乎？如果國民黨能敏感的體察社會脈動，召喚起民心的憤怒，反抗的風雲，侯友宜自己就會跟上來，他不敢觀望。但如果國民黨仍在內部間消耗，侯友宜站出來有什麼用？

國民黨要先改變思維，敏銳的體察社會脈動，從民意出發，說出人民的心聲，說出憤怒，說出被新獨裁壓制的無奈，如此才能召喚出民間的力量。

第三個反省，公投結束後，以為選完問題就結束了。但我看法正好相反，從社會運動的角度，所有問題依然存在。公投只是反映了社會內部的矛盾。這些矛盾，正是社會運動的火種。

公投可以解決問題嗎？在瑞士這種小國，公投政策都是非常實質的，例如加送窮人稅、建不建一項工程，以免破壞古蹟等，公投可以決定政策走向。但台灣的執政者是把公投變成意識形態的劫爭，全面擴大衝突。

既然如此，對反抗者來說，公投即是作為抗爭的武器，製造衝突的一環。所以，公投可以是決戰，也可以是引戰，或一種宣傳戰。端看你對某一個議題的操作。如果把它當成引戰，那現在這樣的結果，恰恰是送給反抗者的好議題。

設想，把影響百姓生活的瘦肉精問題，繼續打下去，把萊豬打到2024，打到百姓知道自己的食物安全與後代子孫的健康，都被出賣，打到下一次選舉為止，那會是什麼結果呢？

（作者為自由作家）

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